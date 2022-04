Rigoberta Bandini treu un llibre i explica com va néixer el seu alter ego

Rigoberta Bandini té una carrera musical molt llarga, però va ser la seva participació al Benidorm Fest la que va aconseguir que tingués una repercussió mediàtica realment alta. No serà ella la representant d’Espanya a Eurovisió, encara que el seu Ay, mamá va ser el tema més corejat de tot el festival. Arran d’això, tothom parla del personatge darrere de la catalana Paula Ribó. Aquest dilluns ha concedit una entrevista a La ventana de la Cadena Ser en la que ha promocionat el seu nou projecte, un llibre anomenat Vértigo. Es tracta d’un relat llarg en el que reflexiona sobre la crisi que va experimentar en arribar als 30 anys, quan va adonar-se que les coses “fan mal de debò”. Assegura que va sentir la necessitat d’escriure’l per bolcar-hi tots els sentiments que tenia a dins, una novel·la que va treure el 2018 i que ara el reedita una editorial més gran.

La cantant justifica per què s’amaga darrere de l’alter ego de la Rigoberta: “Tot va començar per posar ordre en la meva vida. En aquell moment estava fent moltes coses diferents i vaig voler englobar la meva faceta de cantant en una mena de carpeta a la que vaig anomenar Rigoberta Bandini. Això m’ha ajudat molt, ja que sento que quan la critiquen, la critiquen a ella i no a mi. Pot ser una mica covard, però em protegeix i m’ajuda”.

L’Ay, mamá s’ha convertit en tot un fenomen de masses, un himne feminista que ella mateixa reconeix que ha deixat de sentir seu: “Des de la segona vegada que la vaig cantar en públic, vaig adonar-me que havia deixat de ser meva per passar a ser de la gent. Mai no m’hauria imaginat que tindria aquesta repercussió, a més a més que ha passat tot molt ràpid. Vaig veure que la gent la cantava i la sentia seva; el que és molt gratificant. Sempre he intentat que les meves cançons arribin a la gent i els emocionin, per la qual cosa m’agrada veure que amb aquesta ha estat tan eficaç perquè la gent l’ha rebut i l’estima“.

Una entrevista sincera de la Rigoberta i de la Paula, un tàndem exitós que confia que continuï aportant-li moltes bones notícies en la seva vida professional. Ara se centra en promocionar el llibre, mentre que la gent continua taral·larejant la seva cançó més exitosa.