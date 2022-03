Revelen què diu Olga Moreno d’Antonio David Flores en la intimitat

Molt s’ha parlat sobre la ruptura sentimental entre Olga Moreno i Antonio David Flores. Ara ha sortit a la llum una informacó que assegura que tots dos han mantingut una forta relació per la cura dels seus fills, arran del viatge que Olga i Rocío Flores han fet juntes a Marraqueix. Però Marta López, amiga íntima de la guanyadora de ‘Supervivientes 2021’, ha desmentit aquesta informació. “Jo sempre que parlo amb ella té paraules bones per a ell en relació a la família i els nens“, ha assegurat la tertuliana.

Des del programa ‘Ya es mediodía’, on treballa com a tertuliana, Marta ha afegit: “Em consta que s’organitzen sempre bé, i que Antonio David no li posa mai cap impediment quan ella vol a anar algun lloc o quedar amb algú”. A més, la pròpia Rocio Flores, filla de l’exguàrdia civil, ha desmentit que aquesta discussió entre la ja exparella es produís, i ha assegurat fins i tot que divendres van estar tots tres dinant junts a Madrid.

“Jo parlo molt sovint amb ella, i fem plans, i mai m’ha traslladat que tingui cap problema amb Antonio David si ell s’ha d’encarregar dels nens. A mi el que em transmet sempre és normalitat, i que sempre s’entenen quan es tracta de la família. Diferent és el tema d’ells dos com a parella, però en el tema de la família mai m’ha transmès cap problema ni cap desacord a l’hora de quedar-se amb els nens”, ha insistit Marta López amb contundència.

Marta i Antonio David, continuen junts

D’altra banda, els companys de progama de Marta López han revelat que Marta Riesco i l’exguàrdia civil han passat el cap de setmana junts i que han estat molt bé, tot i que encara no han sortit imatges. A més, asseguren que la seva vida és “totalment normal” i que “falta molt poc per tenir les fotos de Marta i Antonio David junts, que encara no existeix”.