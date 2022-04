La policia intervé en una baralla d’Amador Mohedano

Sorpresa en el món del cor pel que li ha passat a Amador Mohedano. La policia va haver d’intervenir en una baralla en la que està implicat el germà de Rocío Jurado, dos dones i un altre home. Segons assegura el programa de Telecinco ‘Socialité’, hi ha hagut plors en una caseta de la fira de Chipiona, crits i han vist a Amador com feia molt de temps que no el veien. Ha sigut un testimomi qui ha explica tots els detalls al programa que presenta María Patiño.

“A la fira vaig veure a Amador Mohedano discutint molt fort amb dues dones. Ell estava amb la seva parella, i una altra noia es va ficar insinuant-se a Amador, i ell va jugar, i aquí es va començar a liar tot. Ell va veure que l’estaven gravant i sabia que no ho estava fent bé i va ser aquí quan va començar tot. La discussió va durar més de mitja hora. I la policia va arribar 10 minuts després que comencés la discussió”, ha revelat el testimoni.

Amador Mohedano – Europa Press

Segons aquesta informació, el germà de Rocío Jurado estava dins d’una caseta i del soroll que se sentia va haver d’entrar la policia, que estava fora, per aturar la discussió. “Van trucar a la policia i van intentar que es tranquil·litzés. Em van cridar a mi i em van dir que abans d’endur-se’l ells millor que me l’emportés jo, i així ho vaig fer”, ha afegit el testimoni.

Alhora, ha donat més detalls: “Després es va quedar adormit al cotxe. Uns quinze minuts. Jo el vaig deixar a casa seva, i en la mesura que vaig poder el vaig intentar calmar”. Preguntat si Amador està penedit, el testimoni ha respost: “Penedit, emprenyat i transtornat”.