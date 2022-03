Pilar Rubio sorprèn en demanar feina a Nicky Jam en directe

Pilar Rubio no ha volgut perdre’s la visita de Nicky Jam a El Hormiguero d’aquest dimecres. L’exitós cantant d’El Amante era el convidat de Pablo Motos, una entrevista que ha coincidit amb la secció setmanal de la col·laboradora. Viu a París amb el seu marit, el futbolista Sergio Ramos, i els quatre fills que tenen en comú. Ara bé, no ha volgut deixar la feina a televisió i és per això que continuem veient-la de tant en tant. El seu objectiu és parlar de moda i compartir amb els teleespectadors algunes de les tendències més extravagants.

En aquesta ocasió, apareixia vestida amb un mallot negre catsuit, amb una cama i un braç al descobert. Volia parlar dels dissenys asimètrics, una tendència que assegura que veurem molt aquesta primavera. Reconeixia que no és un vestit molt còmode, però que queda bé per a la foto: “La moda a vegades és així d’absurda…”. El que més ha sorprès de la seva intervenció, però, eren les floretes que dedicava al cantant de reggaeton. I és que, sense cap mena de vergonya, li feia una proposta en directe: “Estic donant-ho tot per sortir en el teu pròxim videoclip“. Ell responia a aquesta inesperada petició de feina amb un somriure i una promesa: “Això és fàcil!”.

Mentre espera haver convençut el cantant, ahir mateix Pilar Rubio també era notícia per la tendra felicitació d’aniversari que va dedicar a Sergio Ramos: “Felicitats, amor meu. Tenim molt a celebrar, molt més que un aniversari. De moment només et robaré un desig en aquest dia i és estar felicitant-te molts i molts anys més. T’estimem amb bogeria”, escrivia tot acompanyant una fotografia en la que se’ls veu abraçats mentre prenen un còctel en un restaurant. Ell, per la seva banda, publicava la mateixa fotografia i agraïa el suport de tots: “Un aniversari més envoltat dels meus, no li puc demanar més a la vida. Gràcies a tots per l’estima i les felicitacions”.

Pilar Rubio felicita Sergio Ramos a Instagram

La parella continua instal·lada a París, ciutat a la que es van traslladar l’any passat quan Sergio Ramos va fitxar per l’equip estrella de la capital francesa. Les coses no li estan funcionant gaire bé futbolísticament parlant per culpa de les lesions, per la qual cosa el seu futur és molt incert. Només caldrà esperar per veure si finalment s’hi queden o si opten per marxar a un altre país.