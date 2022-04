El germà d’Ortega Cano protagonitza un incident molt violent amb la premsa

Ortega Cano és en boca de tots des que la seva dona concedís una entrevista explosiva en la que reconeixia que s’havia intentat suïcidar. El més greu de tot era que acusava directament la seva família d’haver-la destrossat fins a tal punt de voler treure’s la vida, unes paraules que no han agradat gens entre els Ortega. Aquesta ruptura familiar és molt llaminera per a la premsa rosa i més concretament per al programa de televisió en el que col·labora Ana María Aldón, la dona d’Ortega Cano. Viva la vida ha fet l’impossible per localitzar els germans del torero, el que finalment aconseguia. La germana deixava clar que estava molt enfadada amb la cunyada i que no li havia agradat que l’acusés d’aquesta manera en una revista. Ara bé, el que no s’esperaven era que el germà reaccionés amb una violència aclaparadora… fins al punt d’amenaçar violentament el reporter del programa.

Tot començava quan el periodista preguntava a Paco Ortega com es trobava després de l’entrevista de la cunyada. Li recordava que havia assegurat que va estar a punt de treure’s la vida per culpa d’ells, moment en el que Paco esclatava: “Si repeteixes això una altra vegada, et donaré una hòstia que et cagaràs viu”, esclatava en actitud desafiant mentre tancava la porta del seu local a les portes del reporter. Ell li demanava que el deixés fer la seva feina, preguntar per conèixer la reacció de la família. Paco, enfurismat, continuava amb les amenaces: “Que marxis a prendre pel cul! Que agafo aquesta barra i et faig un cop al cap. Deixa’m en pau, que tindrem un problema. No sé qui és Ana María i no sé qui és ningú, xaval“, deia mentre intentava agredir-lo amb el puny aixecat i les claus del cotxe a l’altra per amenaçar-lo.

Reportero: "Ana María ha dicho que estuvo a punto de quitarse la vida por culpa de su familia política"

Paco Ortega Cano: "¡Cómo me repitas otra eso, te voy a dar una hostia que te vas a cagar! ¡Que te vayas a tomar por culo, que cojo esta barra!"#APOYOROCIO2A #VivaLaVida495 pic.twitter.com/boHThWGxIV — Rafael García López 🇺🇦 🇪🇺 🇺🇸 (@RafaelGarciaLAF) April 2, 2022

Ana María Aldón assegurava sentir-se molt culpable en veure aquestes imatges: “Sento molt haver provocat això i veure Paco així… Em fa mal. Ell no és una persona pública i no li agraden les càmeres. No m’agrada veure’l així i no em sento bé”. Una situació molt tensa que podria haver acabat encara pitjor, el que ha fet que tots els companys del programa aplaudissin la feina del reporter i del seu càmera.