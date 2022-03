La dona d’Ortega Cano confessa que va intentar suïcidar-se

El torero Ortega Cano va patir molt amb la mort de Rocío Jurado, de qui sempre ha dit que va ser el seu gran amor. Això no va impedir que refés la seva vida i, de fet, va acabar casant-se i tornant a ser pare després. Només feia tres mesos que sortia amb Ana María Aldón quan l’empresària va quedar-se embarassada. Van tenir el fill i estan junts des de llavors, una relació que molts creien que no duraria gaire. Ella s’ha sentit molt atacada i jutjada, sobretot des que va començar a col·laborar a programes de la televisió.

Està farta que li diguin de tot i és per això que ha concedit una entrevista bomba en la que confessa que va intentar treure’s la vida. Però no només això, ja que arriba a acusar directament la família política com a responsables de la forta depressió que ha tingut: “La família del meu marit va estar a punt de carregar-se la meva vida. M’acabava de quedar embarassada i van posar en dubte la paternitat del meu fill. Mai no els perdonaré que ho fessin. Per què he d’aguantar tanta injustícia? Vaig voler sortir del mig per culpa d’ells. Un dia vaig agafar el cotxe perquè no podia més i vaig quedar-me allà, esperant un camió o un terraplè”.

Els teleespectadors van conèixer més detalls sobre ella quan va participar a Supervivientes, una edició en la que va coincidir amb Rocío Flores, neta del seu marit: “Mai no he tingut molta relació amb ella, ni tan sols sabia on vivia. No li he dit el mal que m’ha arribat a fer… Ortega no volia que anés a concursar-hi, em deia que ell em donava els diners que m’haguessin ofert. El problema és que no entenia que jo necessitava anar-hi per veure que tenia un valor per mi mateixa. Em vaig sentir molt menyspreada quan va dir que Rocío era l’amor de la seva vida”. Va ser llavors quan va treure a la llum que la seva infància no va ser gens fàcil: “Volia matar el meu pare per defensar la meva mare dels maltractaments que rebia per part seva”.

Ana María Aldón parla del seu intent de suïcidi a Lecturas

La vida d’Ana María Aldón ha estat dura, però actualment confessa que es troba millor. Treballa en un programa de Telecinco com a tertuliana, està lluitant per superar la crisi que travessa el seu matrimoni i li fa molt feliç veure com creix el seu fill. Ara haurà d’agafar forces davant de totes les reaccions que arribaran per part de la família d’Ortega Cano quan llegeixen aquesta entrevista explosiva.