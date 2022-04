Olga Moreno imposa les seves normes a Antonio David Flores

La ruptura sentimental de Marta Riesco i Antonio David Flores obre un nou escenari. Ara, l’exguàrdia civil estaria solter i molts es pregunten si, d’aquesta manera, està oberta la porta a una reconciliació amb Olga Moreno. Però el periodista Pepe del Real ha negat a ‘El Programa de Ana Rosa’ que aquesta sigui una possibilitat que estigui sobre la taula en aquests moments. “No hi haurà reconciliació, n’estic segur”, ha afirmat l’amic d’Olga Moreno.

Olga Moreno i Antonio David Flores, en una foto d’arxiu – Europa Press

“La necessitat hi és. A mi em diuen que Olga és cert que, poc a poc, es va recuperant, i l’esperança que tenia abans d’una possible reconciliació ja no la té, i potser comença a imposar les seves regles. I aquestes regles passen per no treure llast a Antonio David amb les seves càrregues familiars”, ha assenyalat el periodista, que ha afegit: “D’aquesta manera, potser Antonio David es veu entre l’espasa i la paret”.

“A banda del procés judicial que tenen obert, Olga sí que està deixant anar llast, i això significa més càrregues per a ell”, ha revelat el periodista de Telecinco. Per la seva banda, altres col·laboradors del programa dels matins de Telecinco han opinat que “el temps farà que les coses es normalitzin. Si ells estan separats, evidentment a mesura que passi el temps, Olga s’anirà preparant per a la seva nova vida i moltes responsabilitats que tenia les anirà deixant d’assumir, evidentment”.

Olga Moreno i Antonio David Flores – Europa Press

“La ruptura amb Marta Riesco no és l’inici de la reconciliació d’Olga i Antonio David, tot i que he de reconèixer que coses més rares s’han vist”, han opinat. Ara només es pot esperar i veure com evoluciona la relació de l’exguàrdia civil i la seva exdona, i també la relació d’Antonio David i Marta Riesco. Només el temps dirà si es tracta d’una ruptura definitiva amb Marta Riesco i amb Olga Moreno, o si alguna de los dos acaba tornant amb l’ex de Rocío Carrasco.