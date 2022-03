Marta López fa una sorprenent confessió sobre la seva casa

Marta López està feliç. I ho ha demostrat amb una entrevista a la revista ‘Lecturas’ ensenyant la seva casa, on ara viu amb el seu xicot, Rubén. Però no sempre han estat així les coses per a la tertuliana de televisó, que a la revista explica que va haver de llogar la casa per a poder pagar la hipoteca: “He estat a punt de perdre-la moltes vegades. Vaig arribar a estar 9 mesos sense pagar. Viure aquí és un somni”, reconeix Marta.

A més, la exconcursant de ‘Gran Hermano’ també revela que tornaria a ser mare amb el seu actual xicot. “És una bogeria, però si passarà el tindria. Estic enamorada”. La parella es porta 15 anys de diferència, i a Marta no li agrada especialment: “Per a mi és molt important. Jo soc 15 anys més jove. Ara no passa res, però quan jo en tingui 60, en voldrà una de 30”. I en el programa on treballa com a tertuliana, ‘Ya es mediodía’, li han preguntat per tots aquests temes.

Marta López – Telecinco

Sobre la maternitat, ha dit: “No se’m passa pel cap tenir un fill ara, però m’encantaria. Però per edat, i com que ja en tinc 3, ho veig impossible, però si vingués, el tindria, ho tinc molt clar”. A més, ha explicat que el seu xicot també té un fill: “Ara ja és una mica complicat, amb 4 nens, però si vingués el tindríem, això segur. Però no l’anirem a buscar”.

En relació als problemes econòmics que va travessar per mantenir la seva casa, Marta ha confessat que “va ser molt dur, però com per a tothom. Mira, jo vaig encendre la calefacció perquè venien els de la revista a entrevistar-me i fer les fotos, tot i que vaig pagar l’última factura. Només encenc la llar de foc. És insuportable com estan les coses. No es pot aguantar”.