Marta López a Marta Riesco: “A Olga tu no li pots importar menys”

Marta López ha donat la cara per la seva amiga Olga Moreno, després que Marta Riesco hagi trencat la relació sentimental amb Antonio David Flores i hagi insinuat que la seva exdona pot tenir part de la culpa. “Ja està bé de dir que tota la culpa la té Olga, si us plau. Que s’acabi ja tot això que suficient ha passat aquesta noia i em sembla molt covard no admetre quins són els errors de cadascun”. Així ha començat la tertulina del programa ‘Ya es mediodía’, de Telecinco, la defensa de la seva íntima amiga.

Marta Riesco talla amb Antonio David Flores – Telecinco

“A Olga tu no li pots importar menys. Olga té una altra vida i unes altres preocupacions com per dir-li a Antonio David que no vagi a un lloc. I em sembla també ridícul que a aquestes alçades pensem que Antonio David deixi d’anar a un lloc només perquè li digui ella”, ha dit Marta en referència a la festa d’aniversari de Marta Riesco, on l’exguàrdia civil no hi va ser i que va ser el desencadenant de la ruptura de la relació amb la periodista.

“Olga no li va dir res, i si Antonio David no hi va anar és perquè no li va sortir dels nassos“, ha assegurat la tertuliana televisiva, que ha afegit: “Marta diu que Olga no té cap culpa, però després diu que hi ha persones, que no són els seus fills, que no permeten que Antonio David faci el que vol. A qui penseu que es refereix?”

Marta López | Telecinco

“Soc lliure i Olga continua sent la meva amiga”

“Jo soc el gos faldiller d’Olga. Tinc vida pròpia i soc lliure. I Marta Riesco és companya meva des de fa molts anys i jo fora d’aquí parlo amb ella, i tenim una relació cordial. I a mi Olga no m’ha dit mai que no parli amb ella. I li vaig enviar un missatge perquè la vaig veure plorant en directe a la televisió”, ha aclarit Marta López en relació al polèmic missatge que va enviar a Marta Riesco quan va dir públicament que trencava la relació amb l’exguàrdia civil. “Soc lliure, i Olga continua sent la meva amiga”, ha conclòs.