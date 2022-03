Mario Vaquerizo reconeix si li agraden els homes o no per primer cop

El matrimoni d’Alaska i Mario Vaquerizo sempre ha estat envoltat de rumors. Molts creuen que no són una parella corrent i que cadascú té les seves aventures fora de la relació, encara que ells sempre s’han mostrat d’allò més enamorats. Fa més de 20 anys que estan junts i s’estimen “més que el primer dia”, repeteixen constantment. Ara bé, mai no havien parlat d’una manera tan clara com ho ha fet el cantant en una entrevista a la revista Pronto d’aquesta setmana: “Fa 22 anys que estem junts i la nostra relació continua viva, així com l’amor i el desig. Nosaltres tenim un univers comú i també els nostres propis mons en els que no necessàriament participa l’altre. Ara bé, això no vol dir que siguem una parella oberta. Tenim dues personalitats molt contraposades, però hem arribat a un equilibri que ha sorgit de manera natural. Ens respectem i ens deixem els nostres espais de llibertat”.

Mario es qualifica de “marieta boja“, però alhora deixa clar que no li agraden els homes sexualment parlant. És conscient, però, que s’especula amb molta freqüència sobre la seva orientació sexual: “No sóc bisexual. Si ho fos, no estaria amb la meva dona. No em molesta que especulin, però sí que infravalorin a la meva dona. Ella no estarà morta d’inanició després de 22 anys junts”.

Mario Vaquerizo i Alaska formen una parella molt consolidada | Europa Press

“La meva ànima està serena i autoreafirmant-se de manera constant. Estic molt enamorat de la meva Olvi, que és la dona de la meva vida. La veig més guapa que mai. L’altre dia vèiem fotografies de quan ella era més jove i li vaig dir que està més bona i més sexy ara que quan tenia 17 anys”, assegura amb contundència. És improbable que aquestes paraules posin fi als rumors sobre la seva presumpta homosexualitat, però ell torna a intentar deixar clar que el personatge que interpreta amb la seva personalitat exagerada no té res a veure amb el que sent en realitat.