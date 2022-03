Makoke, arruïnada per culpa de l’ex: sense feina i amb un deute important

Makoke no podrà anar a Supervivientes aquesta edició, encara que les negociacions amb la cadena anaven bé. El problema? Que el seu exmarit, el col·laborador de Sálvame Kiko Matamoros, hauria vetat la seva presència en el programa. Ell ha signat com a futur concursant i una de les condicions que imposava era no haver de conviure a Hondures amb l’ex, a qui no pot ni veure des que es divorciessin fa tres anys. Aquesta negativa a poder participar-hi afecta greument a Makoke, que necessitava els diners que li oferia la cadena a canvi.

Cal recordar que la tertuliana de televisió actualment només treballa un dia per setmana a Viva la vida, el magazín dels caps de setmana de Telecinco presentat per Emma García. Pel que fa a la vida fora de la petita pantalla, només compta amb una empresa de sostenidors que li dona pèrdues de més de 68.000 €. L’exmodel té pocs ingressos i, a més a més, ha d’afrontar el deute amb Hisenda que està fent que embarguin tots els seus béns. El deute total que acumula? De 640.000 € segons informa avui Lecturas.

El que més sorprèn és que pugui continuar permetent-se l’alt nivell de vida que té. Encara viu en la casa que compartia amb Kiko Matamoros, un xalet impressionant en una de les urbanitzacions més cares i luxoses de Madrid. Mantenir-la costaria més de 5.900 € al mes entre hipoteca i despeses de comunitat… Al que s’ha de sumar tota la roba i les bosses de marca que es compra, així com els viatges dels que continua gaudint. Fa només un parell de setmanes, de fet, la vèiem en un ressort a Mèxic amb la seva nova parella pel que hauria pagat 2.000 €… en cas d’haver reservat l’habitació més senzilla, el que és poc probable.

Makoke presumeix de vacances de luxe a Mèxic | Instagram

Amb tants pocs ingressos i tantes despeses, com aconsegueix mantenir-se? És tota una incògnita, però el que queda clar és que deu estar furiosa per la negativa a poder participar a Supervivientes. Anar-hi hauria suposat una gran ajuda a la seva situació financera, tenint en compte la dinerada que cobren. La decisió encara no és ferma, pel que diuen, així que encara podria tenir una mínima esperança.