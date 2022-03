La filla de Kiko Matamoros, detinguda per insultar i agredir uns policies

Més problemes per a Kiko Matamoros. El col·laborador de Sálvame tem pel seu lloc de feina, ara que el programa del cor de Telecinco ha començat una revolució integral per donar un aire més fresc. La bona notícia per a ell és que marxarà a Hondures per participar a Supervivientes, un reality en el que pot guanyar molts diners. Doncs bé, en aquest context, ara s’ha de preocupar també per la detenció d’una de les seves filles. Vozpopuli publica en exclusiva l’incident que ha protagonitzat Lucía Matamoros, la filla més anònima del tertulià. Filla del seu primer matrimoni, té 36 anys i sempre ha fugit de la premsa i les xarxes socials. El seu caràcter seria molt fort, tenint en compte que ha estat detinguda per insultar i agredir un grup de policies a Madrid.

La noia es trobava amb una amig en una zona de bars i discoteques quan van trucar la Policia Nacional per queixar-se del tracte que havia tingut amb un dels vigilants de seguretat. Hauria mostrat la seva pitjor cara durant una forta discussió amb els responsables de seguretat d’una discoteca i en arribar els agents, Lucía s’hauria mostrat molt insolent amb ells. En un primer moment, va denunciar el tracte que havia rebut per part d’uns vigilants. Però quan es va adonar que no tenia raó, suposadament hauria començat a insultar i cridar sense control. Quan li van explicar que ningú havia comès cap delicte “la ira es va apoderar de la seva amiga” i ambdues haurien increpat els agents amb insults força ofensius. De fet, hauria arribat a etzibar-los: “Per això us pago el sou?”.

Lucía Matamoros, de rosa en la foto familiar amb els germans | Instagram

La cosa va anar complicant-se, fins al punt de deixar anar amenaces: “Tant de bo tingueu una filla i una mare i els fotin un tret“. Va ser llavors quan van procedir a la seva detenció i ella s’hauria resistit amb cops als gents. No contenta amb això, hauria causat danys al vehicle policial i també hauria arribat a escopir un dels policies. La jove Lucía ha acabat protagonitzant un escàndol molt sorprenent que la col·loca a primera línia mediàtica.