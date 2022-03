 Isabel Pantoja, desesperada per evitar entrar a presó una altra vegada

Isabel Pantoja podria tornar a presó i aquesta possibilitat la turmenta. La seva filla ha reconegut públicament que està preocupada per la cantant, ja que pateix “una depressió profunda” i els seus psicòlegs li han demanat que apagui el telèfon i intenti desconnectar de tots els problemes que l’envolten. El principal maldecap que té actualment és el judici que tindrà lloc el 22 de març per la venda de la casa Mi Gitana. La Fiscalia l’acusa d’haver estat còmplice del delicte d’insolvència punible que va cometre el germà en nom seu quan era apoderat de la seva empresa, un cas que podria comportar una pena de tres anys de presó.

L’artista està “molt nerviosa i desesperada“, segona informa la revista Diez Minutos en la portada d’avui. Vol evitar tornar a presó de tota manera, per la qual cosa estaria intentant pactar in extremis amb la part denunciant per evitar que s’arribi a celebrar el judici. Ha intentat posposar la vista de moltes maneres, fins al punt de presentar informes mèdics sobre la seva depressió com a prova.

No deixa de trucar els advocats i insistir en conèixer les probabilitats reals d’un hipotètic retorn a presó. Manté l’esperança de reunir la liquiditat necessària per abonar els 114.000 € que li reclamen i poder arribar al pacte que més desitja, un acord que convenci la Fiscalia per rebaixar la petició de presó a dos anys i evitar tornar a experimentar un empresonament.

No serà fàcil aconseguir aquests diners, tenint en compte els greus problemes econòmics que pateix darrerament. Queda clar que el seu fill Kiko Rivera no l’ajudarà, ja que no es parlen des de fa més d’un any… L’única esperança que li queda és vendre la part del pis de Fuengirola que té al seu nom. De moment, i si res no canvia, la podrem veure al banc dels acusats el pròxim dimarts.