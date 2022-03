Isa Pantoja confirma que la seva mare pateix una depressió

Isabel Pantoja no està travessant el seu millor moment. Després de portar més d’un any sense tenir cap mena de relació amb el seu fill, Kiko Rivera, i de la mort de la seva mare, la cantant estaria totalment destrossada i sense ganes de sortir ni il·lusió per fer res. De fet, ni tan sols va felicitar el seu nét Albertito pel seu aniversari.

Tot i així, Isa Pantoja ha justificat que la seva mare no felicités el seu fill, i ho ha fet des de ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana. “Em va estranyar que el dia del seu aniversari no el felicités perquè fins i tot en els pitjors moments, quan hem tingut baralles, ella sempre l’ha felicitat. Em va estranyar moltíssim, llavors li vaig enviar un missatge, a ella no se li ha oblidat, sempre se n’enrecorda. Vaig parlar amb la meva cosina Anabel, que alhora va parlar amb el meu oncle Agustín, i em va dir que la meva mare no té actualment telèfon, i és veritat perquè vaig intentar trucar-la i no em contestava”, ha explicat Isa Pantoja.

Seguidament ha estat quan ha confirmat l’estat de salut de la cantant: “La meva mare té depressió, sempre ho he dit, la meva mare té problemes. Ha passat tot el que ha passat sense tractament i ara té ajuda i li hauran recomanat que no estigui amb el telèfon”, ha dit, alhora que celebrava la decisió de la seva mare de posar-se en mans de professionals.

Tot i això, ha deixat clar que tot i que Isabel Pantoja no estigui tan pendent com abans dels mitjans de comunicació, li arriba tota la informació sobre les polèmiques i els escàndols que esquitxen a la seva família: “Tot i que la meva mare no estigui entrant a les webs, la informació li arriba, així que si li han aconsellat que no tingui telèfon per la seva salut, ho està fent”, ha conclòs la germana de Kiko Rivera.