La vida personal d’El Gran Wyoming: un divorci i 19 pisos en propietat

El Gran Wyoming triomfa a televisió des de fa anys, un presentador estrella que actualment continua molta audiència a La Sexta. El periodista i humorista no va tenir una infància fàcil, tal com ha reconegut en diverses ocasions. La seva mare va tenir un problema mental i va haver de ser ingressada en un sanatori, el que a ell el va afectar molt perquè va créixer sense aquesta figura… que patia depressió en una època en la que els malalts mentals estaven estigmatitzats. També va explicar que va marxar fins a Amsterdam amb dos amics per perdre la virginitat.

Aquesta setmana ha estat notícia en reaparèixer a El Intermedio després d’una petita baixa laboral, de la que n’ha acabat explicant els detalls. El problema? Que tenia una pedra en el ronyó, un problema de salut que ha venut com una història divertida per treure-li ferro. Que hagi ocupat titulars ha donat ales a El Mundo per investigar sobre la seva vida i les seves finances. Per què? En saber que El Gran Wyoming ha invertit molts diners en adquirir pisos en aquests 30 anys de professió. El presentador ha guanyat molts diners, els que ha volgut invertir en immobles per poder anar eixamplant el seu patrimoni.

I pel que fa a la seva vida privada? Sempre s’ha mostrat molt hermètic i pràcticament mai no ha parlat de la seva exdona, amb qui va estar casat gairebé dues dècades. Junts han tingut tres fills: la Marina, de 27 anys, el Miguel de 25 i l’Ángela, de 24. Cap d’ells no han volgut aparèixer a les revistes del cor, dels qui tampoc no ha parlat gaire. El que sí que ha dit és que no tenen una relació molt tendra i propera, ja que ell està tan centrat en la feina que no té temps d’estar amb ells: “Són pocs els moments que comparteixen en el seu xalet del barri d’Hortalesa a Madrid, pel que va pagar 1,2 milions d’euros“.

El Gran Wyoming ha guanyat molts diners gràcies al món de la televisió | La Sexta

El Gran Wyoming, un triomfador amb molts pisos

L’última parella que ha presentat en societat es deia Irene Mucecas, de 20 anys menys que ell, a qui va conèixer el 2014. No ha tornat a parlar en públic sobre aquesta relació o sobre qualsevol altra, el que fa que no se sàpiga si actualment té parella o no.

Com dèiem, el presentador compagina la feina a televisió amb la seva faceta d’empresari immobiliari. El 2014 va concedir una entrevista en la que deia que tenia 19 cases, el que va deixar el periodista amb la boca oberta. Com ho va justificar? “He guanyat molts diners i els inverteixo en el que vull. Hi ha d’altres que l’inverteixen en vaixells o en finques per criar bous”.