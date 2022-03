El Gran Wyoming explica el motiu real del seu acomiadament de Telecinco

El Gran Wyoming mai no ha tingut pèls a la llengua, encara que també és cert que mai no havia parlat amb tanta contundència sobre el seu acomiadament de Telecinco. El presentador estava al capdavant de Caiga quien caiga, un programa ple de denúncia que no feia gaire gràcia al govern del Partit Popular de l’època. Així de clar ho ha dit en una entrevista improvisada que li ha fet Jordi Évole durant la seva visita a El Intermedio.

El presentador català li preguntava directament com va ser el seu acomiadament: “És cert que us van tancar el programa? Va haver-hi un moment en el que Aznar… bé, a l’entorn de l’Aznar, no els agradava gaire el que fèieu”, deia. El que no s’esperava era una resposta tan contundent: “Sí, José María Aznar va trucar, es va cagar en tothom i a mi em van enviar a prendre pel cul. Ara bé, aquesta no és l’única versió… n’hi ha més. Vaig conèixer a Paolo Vasile i el vaig fer milionari. Amb ell bé, però em van posar la catifa vermella… en direcció cap a la sortida. No tenim temps per a més, però, això s’estava posant més calent que una estació de tren de Kíev”, deixava anar sense ganes de parlar més sobre el tema.

L’icònic periodista va estar uns quants anys a Mediaset, una etapa que recorda amb estima després de tot: “Telecinco era un lloc especial. El que més trobo a faltar d’allà és el sorteig del Telecupón, ja que sempre coincidia en maquillatge amb les hostesses. Que no sé per què em maquillaven, suposo que perquè em pugés la testosterona”, deia entre riures. A més a més, reconeixia que ells el que sí que saben fer és espectacle: “Jo sempre he dit que m’encantaria començar el programa amb gent fent ballet i ballarins disfressats de metall com a El mago de Oz. La meva filla sempre em diu que sóc ridícul…”. Un fragment d’entrevista que podrien desenvolupar més endavant en el programa de Jordi Évole, al que l’ha convidat obertament.