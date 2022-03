La germana d’Ortega Cano s’enfronta a Ana María Aldón

Continuen els problemes a la família de José Ortega Cano. Si fa uns dies la seva dona, Ana María Aldón, reclamava més atenció per part del seu marit, i es queixava que hi havia membres de la família del torero que no els deixaven viure tranquils i que filtraven informació als mitjans de comunicació; ara ha estat Conchi, la seva germana, la que ha intervingut al programa ‘Viva la vida’, de Telecinco, per donar la seva versió de la història.

José Ortega Cano i Ana María Aldón | Europa Press

“Jo només vull deixar clar que al meu germà li desitjo el millor. El meu germà mai ens explica res del seu matrimoni. Quan va conèixer a Ana María em va donar molta alegria. Què he fet jo malament? Fa més de 4 anys que no vaig a casa seva. L’estimo com si fos el meu fill. A mi m’agradaria que parlés més. I no em sembla bé que sempre surti el meu nom per tot arreu”, ha començat dient molt contundent.

“Us demano, si us plau, que si alguna cosa dolenta he fet no me l’ha tingueu en compte, perquè jo em desvisc pels meus germans. Però Ortega Cano no diu res, no explica res a ningú. Esteu confosos. Ho dic de debò. Jo estic molt delicada, i sempre ploro”, es lamentava Conchi. En aquest moment intervenia Ana María Aldón: “El teu amic periodista Sergi és qui ho filtra tot. Ell va dir que quan jo estava a l’hospital tu em vas trucar, i jo no tenia cap trucada teva”.

Ana María Aldón plorant | Telecinco

“Jo a tu no t’he caigut mai bé”

Seguidament, Conchi deixava anar la bomba: “Jo a tu no t’he caigut mai bé, ni jo ni la meva família”. I Ana María Aldón es defensava: “El que m’heu de dir és vosaltres què he fet jo perquè em tireu tanta merda a sobre, a través de Sergi, de Gustavo, i puc seguir. Però la germana d’Ortega Cano no volia continuar parlant amb ella: “Jo només vull que tinguis bona relació amb el meu germà i que sigui feliç. Pel que em queda a mi, m’és igual”.