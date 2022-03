Un dels Gemeliers, implicat en un accident de cotxe amb una víctima mortal

Jesús i Daniel Oviedo formen el grup Gemeliers, dos bessons que canten junts des de fa anys i que han aconseguit un bon grapat de fans especialment des que van participar a La Voz i al reality de Telecinco, Secret Story. Avui són notícia per un tema que res no té a veure amb la seva carrera musical, però. I és que un d’ells, el Dani, s’ha vist implicat en un accident de trànsit molt greu que ha acabat amb una víctima mortal. L’artista anava de copilot en un cotxe conduït per un jove de 22 anys que va donar positiu en la prova d’alcoholèmia. Es trobaven en una rotonda de Sevilla quan xocaven contra un fanal, el que provocava un impacte que provocava ferides molt greus en una de les altres noies que els acompanyaven a dins del cotxe. Es tractava d’una jove de 16 anys que no duia en cinturó, raó que feia que el seu estat empitjorés fins al punt d’acabar morint poc després.

El germà del cantant entrava en directe a Sálvame per confirmar la notícia i reconèixer que el Dani està molt afectat: “Ell no sabia que la noia era menor d’edat i això li ha fet encara més mal. Ni ell i el conductor no estan gens bé… El meu germà va entrar al cotxe perquè el deixessin a només 200 metres d’allà”. En el vehicle hi viatjaven sis persones, una més de les permeses. No va ajudar que el conductor hagués begut i que anés a una velocitat massa alta. Els dos germans cantants estan molt afectats i es mostren completament desolats. Han volgut deixar clar que cap d’ells no és amic del conductor.

Un dels Gemeliers es veu implicat en un accident de trànsit mortal | Telecinco

Els joves estan completament desfets i molt impactats pel que ha hagut de viure el Dani. Els mitjans s’han omplert amb la notícia, però ell encara no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Pel que sembla ell no hauria patit ferides greus, el que no impedeix que estigui molt abatut per les circumstàncies fatals que ha tingut la imprudència del conductor que l’acompanyava.