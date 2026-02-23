Els Gemeliers han passat el cap de setmana a l’hospital en patir una agressió que ha deixat els fans molt preocupats. Jesús i Daniel Oviedo, els bessons de Sevilla que van fer-se famosos després de la participació a la primera edició de La Voz Kids, estaven celebrant l’aniversari en una discoteca de Madrid sense esperar-se que sortirien d’allà en ambulància. “El que havia de ser un dia especial va acabar sent un malson. Van patir una agressió que ja està en mans de la policia, als qui també volem agrair la seva feina i la seva rapidesa. La investigació està en marxa i ja compten amb informació clara sobre els responsables”, ha dit l’altre dels germans en un comunicat que ha publicat a través de les xarxes socials.
Sembla que el duet ja està acostumat a rebre mofes i insults, de tant en tant, però mai abans havien rebut una ràbia com aquesta. “Van començar a escridassar-los i a insultar-los. Jesús estava passant olímpicament del detractor i va anar cap al cotxe per ignorar els nois, però li va ser impossible arribar-hi perquè el van agredir“. La història és certament impactant, si ens fixem en els detalls que ha tret a la llum: “Van agafar la noia de Jesús i van començar a pegar-li, la van amenaçar fins que es va pixar a sobre literalment. Els van llançar a terra i la van fer cops. Un amic que els acompanyava va acabar tirat a terra, li van fer una pallissa brutal i té la cara destrossada“.
Els assaltants van apropar-se al taxi on ja estaven els cantants pujants, van agafar la nòvia i hauria estat llavors quan van començar a fer-li patades: “Els van deixar a tots a terra, amb problemes respiratoris i tots intoxicats amb gas pebre“. Aquest grup de desconeguts els estarien esparant a la sortida de la discoteca, pel que diuen. Afortunadament, la nova de Jesús ho hauria gravat tot amb el mòbil i això ha permès que identifiquin els agressors.
Què se sap dels motius d’aquesta agressió?
I per què els van agredir d’aquesta manera? Sorprenentment, diuen que l’atac hauria estat acompanya d’insults homòfobs: “Els deien marietes“. L’agressió va ser molt fort, fins al punt que van acabar a Urgències i van estar-se ingressats duant 12 hores per culpa de les fortes contusions i els problemes de respiració que els havien causat el gas pebre.
“Com a representant familiar, vull dir que ells ja estan bé i descansant. Continuaré atenent els mitjans de comunicació amb tota l’estima i compartint la infomació perquè això es conegui i, tant de bo, no li passi a ningú més.
De la mateixa manera, el germà ha deixat clar que ambdós volen donar més detalls de tot el que han viscut. Aquestes declaracions, però, trigarà una mica perquè encara no es troben del tot recuperats de l’ensurt i els problemes físics que els ha causat tot aquest malson.