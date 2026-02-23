Los Gemeliers pasaron el fin de semana en el hospital tras sufrir una agresión que ha dejado a los fans muy preocupados. Jesús y Daniel Oviedo, los gemelos de Sevilla que se hicieron famosos tras participar en la primera edición de La Voz Kids, estaban celebrando el cumpleaños en una discoteca de Madrid sin esperar que saldrían de allí en ambulancia. «Lo que debía ser un día especial terminó siendo una pesadilla. Sufrieron una agresión que ya está en manos de la policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y su rapidez. La investigación está en marcha y ya cuentan con información clara sobre los responsables», dijo uno de los hermanos en un comunicado que publicó a través de las redes sociales.

Parece que el dúo ya está acostumbrado a recibir burlas e insultos, de vez en cuando, pero nunca antes habían recibido una rabia como esta. «Comenzaron a gritarles e insultarles. Jesús estaba ignorando olímpicamente al detractor y fue hacia el coche para ignorar a los chicos, pero le fue imposible llegar porque lo agredieron«. La historia es ciertamente impactante, si nos fijamos en los detalles que han salido a la luz: «Agarraron a la novia de Jesús y empezaron a pegarle, la amenazaron hasta que se hizo pis encima literalmente. Los lanzaron al suelo y la golpearon. Un amigo que los acompañaba terminó tirado en el suelo, le dieron una paliza brutal y tiene la cara destrozada«.

Los asaltantes se acercaron al taxi donde ya estaban los cantantes subidos, agarraron a la novia y habría sido entonces cuando empezaron a darle patadas: «Los dejaron a todos en el suelo, con problemas respiratorios y todos intoxicados con gas pimienta«. Este grupo de desconocidos estaría esperándolos a la salida de la discoteca, según dicen. Afortunadamente, la novia de Jesús lo habría grabado todo con el móvil y eso ha permitido identificar a los agresores.

Todos los detalles de la agresión que han sufrido los cantantes | Instagram

¿Qué se sabe de los motivos de esta agresión?

¿Y por qué los agredieron de esta manera? Sorprendentemente, dicen que el ataque habría estado acompañado de insultos homófobos: «Les decían maricones«. La agresión fue muy fuerte, hasta el punto que terminaron en Urgencias y estuvieron ingresados durante 12 horas debido a las fuertes contusiones y los problemas de respiración que les había causado el gas pimienta.

«Como representante familiar, quiero decir que ellos ya están bien y descansando. Continuaré atendiendo a los medios de comunicación con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no le pase a nadie más.

Los Gemeliers han sido ingresados tras sufrir una agresión | Europa Press

De la misma manera, el hermano ha dejado claro que ambos quieren dar más detalles de todo lo que han vivido. Estas declaraciones, sin embargo, tardarán un poco porque aún no se encuentran totalmente recuperados del susto y los problemas físicos que les ha causado toda esta pesadilla.