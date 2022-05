Les exigències d’Olga Moreno per tornar a la televisió

Olga Moreno ha decidit tornar a aparèixer a la televisió. Però no ho ha volgut fer de qualsevol manera. De fet, fa gairebé un any de l’última vegada que Olga Moreno es va asseure en un plató de televisió. Va ser a l’especial ‘Ahora OA’, després de guanyar ‘Supervivientes 2021’. Des de llavors la vida de la sevillana ha donat un gir vertiginós, per això la notícia que s’asseuria amb Toñi Moreno al programa ‘Déjate Querer’ ha aixecat moltíssima expectació.

Segons publica la revista ‘Lecturas‘, les negociacions per a la tornada a la tele de l’exparella d’Antonio David Flores van ser molt difícils, ja que va posar unes condicions molt dures per a donar l’entrevista: es va negar rotundament a tractar cap tema de la seva situació actual. Olga Moreno va signar un contracte en el qual s’assegurava que no parlaria de la seva vida actual, només del seu passat, de la seva infància, les seves germanes i la seva família de sang.

La sevillana no tenia intenció de donar cap resposta sobre la situació amb Antonio David Flores, qui encara és el seu marit legalment, o sobre com està la seva relació amb Rocío Flores, que fa unes setmanes va afirmar que se sentia “decebuda” amb ella després de donar una entrevista. L’entrevista d’Olga Moreno es va gravar el dijous 19 de maig. Alguns presents en el plató han assegurat a la revista del cor que es respirava molt tensió en l’ambient i van ser testimonis de l’actitud intransigent d’Olga Moreno i del cercle que l’acompanyava.

Aquestes mateixes fonts destaquen sobretot l’actitud d’Agustín Etienne, el representant d’Olga i que també porta a Antonio David i a Rocío Flores, i que va intentar parar l’entrevista fins a tres ocasions quan Toñi Moreno va fer al·lusió a algun tema del present d’Olga Moreno.

Olga Moreno | Telecinco

Una notícia preocupant

La incomoditat de la presentadora, Toñi Moreno, davant la situació era evident. Com a entrevistadora es va trobar amb una paret i els seus intents de tractar els temes que interessen a l’opinió pública van ser en va. Olga Moreno li va comentar a Toñi Moreno que li havia agradat molt l’entrevista que li va fer a Nacho Palau, amb la qual es va inaugurar el programa. Toñi li va comentar que ell no va posar condicions i es va asseure davant ella sense por. “No com jo, veritat?”, va reconèixer Olga.

La guanyadora de ‘Supervivientes’ va estar tibant durant tota l’entrevista. En un moment donat es va emocionar i, davant la preocupació de Toñi, va revelar que aquest mateix dia havia rebut una notícia preocupant sobre la salut de la seva mare.