Ester Expósito, criticada pel seu enfrontament amb un reporter mexicà

Ester Expósito acumula gairebé 30 milions de seguidors en el seu perfil d’Instagram, una xifra astronòmica als seus 22 anys que ha aconseguit gràcies a l’icònic paper de Carla a Élite. El drama adolescent de Netflix va ser una autèntica bomba, una sèrie revelació que va catapultar la madrilenya a la fama quan només acabava d’arribar a la majoria d’edat. L’actriu ha captivat marques de roba luxoses com Yves Saint Laurent i Dolce&Gabbana, que l’han convertit en imatge. Tot això l’envolta de moltíssima fama i repercussió, el que té també la seva part negativa… Aquest cap de setmana, de fet, ha acabat rebent crítiques duríssimes per l’actitud prepotent que ha mantingut en l’enfrontament amb un reporter mexicà.

Un programa de tafaneries de la televisió d’aquell país enviava un reporter a l’aeroport, on es trobava amb l’intèrpret. Ella intentava passar desapercebuda amb un look molt casual, sense pentinat ni maquillar i tapada darrere d’unes ulleres de sol. Certament, aquesta imatge no té res a veure amb els vestits de gala en els que la veiem normalment. En un primer moment, Ester Expósito demanava al càmera que no la gravés així perquè no volia que els fans la veiessin així: “És una mica incòmode això. És a dir, la gent em veurà així… No és un bon moment, gràcies”. Era llavors quan el reporter manifestava la seva indignació i li recordava que els fans que té a Mèxic sempre han estat al seu costat: “Tinc contacte amb els meus fans mexicans d’una altra manera, de moltes maneres”.

Ell continuava insistint, fins que desistia i l’acomiadava amb una clatellada sonora: “D’acord, parlarem quan et baixi una miqueta la fama. Benvinguda a Mèxic”. Ella no callava davant d’aquest atac i l’acusava de no haver tingut bones maneres: “Parlarem quan siguis educat“.

“Cuando seas educado hablamos” Ester expósito dándonos videos al nivel de las folclóricas que ya no quedan en este país pic.twitter.com/dr0sVvC3CW — P A N T H E R (@pantherXshadee) March 11, 2022

Des de la televisió mexicana l’han acusat de ser “prepotent i altiva“, així com alguns detractors han criticat que hagi tingut aquesta actitud amb el reporter. D’altres, però, han volgut defensar-la i han carregat contra la insistència del periodista a l’hora d’interrogar-la quan ella clarament no volia parlar. Sigui com sigui, el que queda clar és que s’ha generat un autèntic debat a Twitter que ha provocat que l’actriu sigui protagonista de titulars escandalosos.