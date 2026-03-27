Ter Stegen i Ona Sellarès acaben de fer un anunci bomba que pocs s’esperaven. La parella està esperant el seu primer fill en comú, així que tindran un bebè d’aquí a uns mesos que els convertirà en família quan només fa un any que es van conèixer. El porter del Barça, ara cedit al Girona després d’una època amb moltes lesions, va viure un divorci bastant mediàtic i un xic traumàtic fa pocs mesos. De seguida va començar una relació amb la catalana i, de fet, només han passat tres setmanes des que celebressin el seu primer aniversari. El més fort, que ella ja estava embarassada per llavors -encara que no ho havien fet oficial-. Els fans s’han quedat molt impactats amb la notícia i així ho han evidenciat en els comentaris que han escrit al post, ple de felicitacions també és clar.
Era l’estiu del 2025 quan la parella confirmava que, efectivament, havien iniciat una història d’amor. Ara fan un pas més, un d’importantíssim, i ho han anunciat amb una foto molt maca en què se’ls veu fer-se un petó amb l’ecografia a les mans. La descripció, en català: “Plens d’amor“. En els seus perfils d’Instagram, han anat compartint fotos dels seus viatges i també instantànies romàntiques que sempre van acompanyades de missatges encara més pastelosos. Queda clar que han començat per la porta gran aquest romanç, una història en la que hi confien en majúscules.
El divorci de Ter Stegen, molt mediàtic
Era el febrer del 2025 quan Ter Stegen anunciava que s’havia separat de la seva dona després de 13 anys junts i dos fills en comú. La notícia va deixar tothom sorprès, ja que amb l’arquitecta alemanya tenien un fill de cinc anys i un altre bebè de només un anyet. Aquella ruptura va ser molt mediàtica perquè va dir-se, des del programa de Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio, que ella l’havia enganyat. Aquella informació de Juliana Canet i companyia va indignar el porter del Barça, que va emetre un comunicat molt impactant que els va forçar a cancel·lar l’emissió de l’endemà perquè l’atac contra la seva credibilitat havia estat fortíssim.
El culer va emetre un comunicat en què confirmava que aquella història d’amor s’havia acabat, però no per unes banyes: “Després d’una reflexió, Dani i jo hem decidit anar per camins separats. Aquesta decisió no va ser fàcil, com podeu imaginar, però tots dos creiem que és el millor pas per a nosaltres. El nostre enfocament conjunt és fer el millor per als nostres fills, tot assegurant-nos que continuïn tenint un entorn amorós i estable. Continuem compromesos a treballar junts com a pares i tractar-nos amb respecte i amor com sempre”.
Un gran canvi de vida per a Ter Stegen, que el 2024 donava la benvinguda al seu fill petit amb l’ex i ara, només dos anys després, anuncia el naixement de la seva nova parella.