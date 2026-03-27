Ter Stegen y Ona Sellarès acaban de hacer un anuncio bomba que pocos esperaban. La pareja está esperando su primer hijo en común, así que tendrán un bebé dentro de unos meses que los convertirá en familia cuando solo hace un año que se conocieron. El portero del Barça, ahora cedido al Girona después de una época con muchas lesiones, vivió un divorcio bastante mediático y un poco traumático hace pocos meses. Enseguida comenzó una relación con la catalana y, de hecho, solo han pasado tres semanas desde que celebraron su primer aniversario. Lo más fuerte, que ella ya estaba embarazada para entonces -aunque no lo habían hecho oficial-. Los fans se han quedado muy impactados con la noticia y así lo han evidenciado en los comentarios que han escrito en el post, lleno de felicitaciones también es claro.

Era el verano de 2025 cuando la pareja confirmaba que, efectivamente, habían iniciado una historia de amor. Ahora dan un paso más, uno importantísimo, y lo han anunciado con una foto muy bonita en la que se les ve dándose un beso con la ecografía en las manos. La descripción, en catalán: «Llenos de amor«. En sus perfiles de Instagram, han ido compartiendo fotos de sus viajes y también instantáneas románticas que siempre van acompañadas de mensajes aún más pastelosos. Queda claro que han comenzado por la puerta grande este romance, una historia en la que confían en mayúsculas.

Islandia, el escenario de uno de sus primeros viajes | Instagram

La pareja ha publicado fotos muy románticas también desde Girona | Instagram

El divorcio de Ter Stegen, muy mediático

Era febrero de 2025 cuando Ter Stegen anunciaba que se había separado de su esposa después de 13 años juntos y dos hijos en común. La noticia dejó a todos sorprendidos, ya que con la arquitecta alemana tenían un hijo de cinco años y otro bebé de solo un añito. Aquella ruptura fue muy mediática porque se dijo, desde el programa de Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio, que ella lo había engañado. Aquella información de Juliana Canet y compañía indignó al portero del Barça, que emitió un comunicado muy impactante que los forzó a cancelar la emisión del día siguiente porque el ataque contra su credibilidad había sido fortísimo.

El culé emitió un comunicado en el que confirmaba que aquella historia de amor se había acabado, pero no por unas infidelidades: «Después de una reflexión, Dani y yo hemos decidido ir por caminos separados. Esta decisión no fue fácil, como podéis imaginar, pero ambos creemos que es el mejor paso para nosotros. Nuestro enfoque conjunto es hacer lo mejor para nuestros hijos, asegurándonos de que continúen teniendo un entorno amoroso y estable. Continuamos comprometidos a trabajar juntos como padres y tratarnos con respeto y amor como siempre».

Solo hace un año que están juntos, pero se desprende mucho amor en su Instagram

Un gran cambio de vida para Ter Stegen, que en 2024 daba la bienvenida a su hijo pequeño con la ex y ahora, solo dos años después, anuncia el nacimiento de su nueva pareja.