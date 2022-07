Així és l’espectacular i luxosa piscina de Sergio Ramos a la casa de París

Qualsevol voldria la vida de Sergio Ramos i Pilar Rubio. Les seves vacances han estat espectaculars: han visitat mig món. Ara, després dels viatges en vol privat que han fet durant el mes de juny i juliol la parella està descansant a la seva casa de super luxe de París. La parella ha viatjat amb els nens a Los Ángeles, Méxic, Sevilla i Eivissa, però ara gaudeix de la magnífica piscina que té la seva casa de la capital francesa, on viuen des de fa un any. Durant els últims mesos tant Pilar Rubio com Sergio Ramos han compartit fotos de la seva casa perquè els seus seguidors veiessin com anava quedant amb la decoració, però mai s’havia vist aquesta zona, que ha deixat bocabadats els seguidors d’Instagram.

Sergio Ramos, Pilar Rubio i els fills a la piscina / Instagram

Es tracta d’una espectacular piscina de forma rodona on els fills de la parella gaudeixen del bon temps i es refresquen davant la onada de calor que viu França i que aviat arribarà a Catalunya. Així, la piscina és la protagonista i el lloc més cobejat de tota la casa durant aquest estiu.

Un vídeo de Sergio Ramos a la piscina, feta amb materials molt luxosos / Instagram

Espectacular zona chill out

La piscina, però, és diferent a la que tenia a la seva casa de Madrid, on va viure molts anys fins que l’any passat el Madrid va decidir no renovar el central i obrir-li la porta de sortida perquè el fitxés el París Saint Germain (PSG). La de Madrid tenia un jardí al voltant de la piscina, mentre que a París el terra de ceràmica li dóna un aspecte elegant. De fet, està feta d’un material molt car que és resistent al sol i anti relliscant, el que més convé per una piscina sobretot si hi ha nens petits al voltant. També es pot veure que hi ha una zona d’hamaques on prendre el sol i fins i tot una zona chill out per reunir-se amb amics o prendre alguna cosa mentre els nens es banyen a la piscina.

La casa està situada al luxós barri de Neuilly-sur-Seine, on viuen molts futbolistes

Quan Sergio Ramos va arribar a París els companys de l’equip el van animar a anar a viure a Neuilly-sur-Seine, un exclusiu barri ple de futbolistes que hi viuen durant llargues temporades o durant els mesos que duren com a futbolistes dels equips de la ciutat. La casa és llogada perquè la parella té la intenció de mudar-se als Estats Units perquè Ramos pugui jugar a un equip de la MLS.