Pau Cubarsí i Martina Riera han trencat la seva relació per sorpresa després d’un any i mig de molt d’amor. El jugador del Barça torna a estar solter, tal com confirma el seu entorn més proper, i tot feia indicar que podria haver passat alguna cosa lletja en aquesta ruptura. Els fans més observadors van començar a fer córrer el rumor, fa uns dies, que aquesta història podria haver acabat. I és que, de sobte, van desaparèixer totes les fotos de la noia al perfil oficial del jugador. Com és que les havia esborrat? Perquè, a més a més, un altre detall cridava molt l’atenció: Pau i Martina s’havien deixat de seguir a Instagram. Aquesta actitud és habitual entre els famosos que trenquen per una infidelitat, així que ràpidament han coençat a sonar totes les alarmes. Ara, els seus amics han tret a la llum què ha passat realment en unes declaracions en exclusiva per al presentador Javi Hoyos.
Que haguessin deixat de publicar fotos junts podia ser indicatiu d’una ruptura o, simplement, d’una crisi temporal. Doncs bé, males notícies per als fans de la parella perquè sí que és cert que han decidit emprendre camins per separat: “La decisió s’ha pres de manera cordial i sense que hi hagi terceres persones implicades. Han trencat de manera amistosa, no hi ha terceres persones“.
Els moviments estranys a les xarxes van alimentar els rumors sobre una possible crisi sentimental, que finalment han quedat confirmats. De Hoyos ha insistit, però, que la separació no ha estat marcada per grans conflictes i tots dos haurien mantingut una actitud cordial durant el procés.
La història d’amor de Pau Cubarsí i Martina Riera
La relació entre Pau Cubarsí i Martina Riera tenia un punt de partida especial, ja que tots dos es coneixien des de petits. Després d’anys d’amistat, van decidir donar una oportunitat a la seva història d’amor. Ells mateixos explicaven que, fa aproximadament un any i mig, unes vacances a Grècia i a la Costa Brava haurien marcat una nova etapa en la seva relació. La parella va començar a deixar-se veure públicament després dels èxits esportius del Barça, amb una de les seves aparicions més destacades coincidint amb la celebració del títol de Lliga. Des d’aleshores, Martina havia mantingut un perfil molt discret, lluny de l’exposició mediàtica d’altres parelles de futbolistes, tenint en compte que ni tan sols té el perfil d’Instagram obert com les altres.
Malgrat aquesta discreció, les imatges de tots dos junts havien deixat constància de la bona sintonia que semblaven tenir. De fet, durant el Mundial de futbol disputat als Estats Units, les càmeres van captar moments de complicitat entre el jugador blaugrana i ella, amb petons i abraçades durant les celebracions. De moment, ni Pau Cubarsí ni Martina Riera s’han pronunciat públicament sobre els motius que els han portat a posar punt final a la relació. Tot apunta, però, que la separació s’ha produït de manera amistosa i que la història compartida des de la infància podria facilitar que conservessin la bona relació que tenien abans de convertir-se en parella.