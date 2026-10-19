Pau Cubarsí y Martina Riera han terminado su relación por sorpresa después de un año y medio de mucho amor. El jugador del Barça vuelve a estar soltero, tal como confirma su entorno más cercano, y todo indicaba que podría haber sucedido algo feo en esta ruptura. Los fans más observadores comenzaron a difundir el rumor, hace unos días, de que esta historia podría haber terminado. Y es que, de repente, desaparecieron todas las fotos de la chica en el perfil oficial del jugador. ¿Por qué las había borrado? Porque, además, otro detalle llamaba mucho la atención: Pau y Martina dejaron de seguirse en Instagram. Esta actitud es habitual entre los famosos que rompen por una infidelidad, así que rápidamente han empezado a sonar todas las alarmas. Ahora, sus amigos han sacado a la luz qué ha pasado realmente en unas declaraciones en exclusiva para el presentador Javi Hoyos.

Que hubieran dejado de publicar fotos juntos podía ser indicativo de una ruptura o, simplemente, de una crisis temporal. Pues bien, malas noticias para los fans de la pareja porque sí es cierto que han decidido tomar caminos por separado: «La decisión se ha tomado de manera cordial y sin que haya terceras personas implicadas. Han roto de manera amistosa, no hay terceras personas«.

Los movimientos extraños en las redes alimentaron los rumores sobre una posible crisis sentimental, que finalmente han quedado confirmados. De Hoyos ha insistido, sin embargo, en que la separación no ha estado marcada por grandes conflictos y ambos habrían mantenido una actitud cordial durante el proceso.

Pau Cubarsí ha roto con su pareja | Europa Press

La historia de amor de Pau Cubarsí y Martina Riera

La relación entre Pau Cubarsí y Martina Riera tenía un punto de partida especial, ya que ambos se conocían desde pequeños. Después de años de amistad, decidieron dar una oportunidad a su historia de amor. Ellos mismos explicaban que, hace aproximadamente un año y medio, unas vacaciones en Grecia y en la Costa Brava habrían marcado una nueva etapa en su relación. La pareja comenzó a dejarse ver públicamente después de los éxitos deportivos del Barça, con una de sus apariciones más destacadas coincidiendo con la celebración del título de Liga. Desde entonces, Martina había mantenido un perfil muy discreto, lejos de la exposición mediática de otras parejas de futbolistas, teniendo en cuenta que ni siquiera tiene el perfil de Instagram abierto como las demás.

A pesar de esta discreción, las imágenes de ambos juntos habían dejado constancia de la buena sintonía que parecían tener. De hecho, durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, las cámaras captaron momentos de complicidad entre el jugador blaugrana y ella, con besos y abrazos durante las celebraciones. De momento, ni Pau Cubarsí ni Martina Riera se han pronunciado públicamente sobre los motivos que les han llevado a poner punto final a la relación. Todo apunta, sin embargo, a que la separación se ha producido de manera amistosa y que la historia compartida desde la infancia podría facilitar que conservaran la buena relación que tenían antes de convertirse en pareja.