Pastora Soler és un dels grans noms de la música espanyola gràcies a temes com el ja mític Quédate conmigo que va representar a Eurovisió. Els seus fans, però, van quedar-se en xoc després que anunciés la seva retirada temporal dels escenaris per culpa del pànic escènic que va començar a desenvolupar. Una situació gens fàcil per a ella que ha detallat en una biografia titulada Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas (HarperCollins). Un llibre en què tracta de manera molt detallada aquest episodi personal que va viure i els atacs de pànic constant que patia. En el mateix llibre, però, Pastora Soler també se sincera sobre una altra etapa fosca, que va ser els comentaris que rebia per part del seu primer mànager.
Pastora Soler se sincera sobre els episodis més complicats amb el seu primer mànager
En una entrevista amb la revista Lecturas, Pastora Soler parla d’alguns episodis traumàtics que va viure amb el seu primer mànager, com per exemple comentaris sobre el seu físic o el seu pes i que, tal com explica al llibre, va fins i tot “posar-la a dieta”. Va estar treballant amb ell des dels 15 als 25 anys, en els moments en què començava la seva extensa carrera, però no tot van ser flors i violes. “M’ho controlava tot. Em va marcar moltíssim. Vaig viure coses que potser ell no va saber gestionar”, recorda en aquesta entrevista amb el citat mitjà. També s’ha sincerat sobre els comentaris cap al seu físic, sobretot contra el seu nas. “No va aconseguir crear en mi complexos ni res que anés més enllà, però sí que va crear coses dins dins meu que, amb el pas del temps, van crear problemes“, confessa.
La seva època més fosca marcada pel pànic escènic
Un dels grans temes del llibre són els episodis de pànic escènic que va començar a patir i que van portar-la a deixar els escenaris una temporada. Recordar aquella temporada no ha estat fàcil, però poder obrir el seu testimoni a les persones pot ser una ajuda molt important. Encara que ja ho tinc molt superat, no ho he esborrat. “Reviure tot aquest procés en detalls és el que més m’ha costat. Fins i tot tota aquesta part de la infantesa, de totes aquestes exigències, viure-les, escriure-les i recordar-les m’ha fet pensar que era més forta del que jo pensava”, admet. Per a Pastora Soler, el fet d’haver “d’arraulir-se” sota la taula ha estat “el moment més traumàtic” de la seva vida.
La vida d’artista i personal sovint es barregen i per a Pastora Soler, anteposar l’una davant l’altra ha estat un dels grans problemes. “Han estat molts anys fent-ho tot per la figura musical, per l’artista, deixant de banda molt a la persona”. En una entrevista que va sortir a la llum el passat mes de novembre, Pastora Soler també parlava de la seva vida privada i la relació amb Francis, amb qui fa 20 anys que comparteix la seva vida. “Necessites alguna cosa més que papallones a l’estómac. Nosaltres no parem, no ho fem tot junts i així tenim temps de trobar-nos a faltar”, va confessar. De moment, l’artista sap que amb el llibre ha intentat que les persones puguin fer servir la seva experiència per saber què volen i “estimar-se” a si mateixos.