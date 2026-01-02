Pastora Soler es uno de los grandes nombres de la música española gracias a temas como el ya mítico Quédate conmigo que representó a Eurovisión. Sus fans, sin embargo, quedaron en shock después de que anunciara su retirada temporal de los escenarios a causa del pánico escénico que comenzó a desarrollar. Una situación nada fácil para ella que ha detallado en una biografía titulada Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas (HarperCollins). Un libro en el que trata de manera muy detallada este episodio personal que vivió y los ataques de pánico constante que sufría. En el mismo libro, sin embargo, Pastora Soler también se sincera sobre otra etapa oscura, que fueron los comentarios que recibía por parte de su primer mánager.

Pastora Soler se sincera sobre los episodios más complicados con su primer mánager

En una entrevista con la revista Lecturas, Pastora Soler habla de algunos episodios traumáticos que vivió con su primer mánager, como por ejemplo comentarios sobre su físico o su peso y que, tal como explica en el libro, incluso llegó a «ponerla a dieta». Estuvo trabajando con él desde los 15 hasta los 25 años, en los momentos en que comenzaba su extensa carrera, pero no todo fueron rosas y violines. «Lo controlaba todo. Me marcó muchísimo. Viví cosas que quizás él no supo gestionar», recuerda en esta entrevista con el citado medio. También se ha sincerado sobre los comentarios hacia su físico, sobre todo contra su nariz. «No logró crear en mí complejos ni nada que fuera más allá, pero sí creó cosas dentro de mí que, con el paso del tiempo, generaron problemas«, confiesa.

Pastora Soler da detalles de su biografía en una entrevista potente | Europa Press

Su época más oscura marcada por el pánico escénico

Uno de los grandes temas del libro son los episodios de pánico escénico que comenzó a sufrir y que la llevaron a dejar los escenarios una temporada. Recordar esa temporada no ha sido fácil, pero poder abrir su testimonio a las personas puede ser una ayuda muy importante. Aunque ya lo tengo muy superado, no lo he borrado. «Revivir todo este proceso en detalles es lo que más me ha costado. Incluso toda esta parte de la infancia, de todas estas exigencias, vivirlas, escribirlas y recordarlas me ha hecho pensar que era más fuerte de lo que yo pensaba», admite. Para Pastora Soler, el hecho de haber «tenido que acurrucarse» bajo la mesa ha sido «el momento más traumático» de su vida.

Pastora Soler se sincera sobre su peor momento | TVE

La vida de artista y personal a menudo se mezclan y para Pastora Soler, anteponer una sobre la otra ha sido uno de los grandes problemas. «Han sido muchos años haciéndolo todo por la figura musical, por la artista, dejando de lado mucho a la persona». En una entrevista que salió a la luz el pasado mes de noviembre, Pastora Soler también hablaba de su vida privada y la relación con Francis, con quien hace 20 años que comparte su vida. «Necesitas algo más que mariposas en el estómago. Nosotros no paramos, no lo hacemos todo juntos y así tenemos tiempo de echarnos de menos», confesó. De momento, la artista sabe que con el libro ha intentado que las personas puedan usar su experiencia para saber qué quieren y «quererse» a sí mismos.