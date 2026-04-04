Kilian Jornet ha entrat a formar part dels atletes catalans més prestigiosos i influents dels últims anys. L’alpinista i corredor de muntanya de Sabadell ha gaudit d’una carrera molt exitosa, però això no sempre ha estat sinònim de fortuna econòmica. En una entrevista recent, ha tret a la llum que ha arribat a tenir problemes econòmics greus. Era el començament de la seva aventura esportiva, sí, però no ho va tenir fàcil: “Quan vaig començar, mai no vaig imaginar que podria viure d’això“.
De fet, recorda que va haver-hi moments en els quals no podia pagar el lloguer: “O pagava la quota o m’inscrivia en una carrera“. No podia permetre’s les dues coses i, davant d’això, va optar per pagar les maratons que podrien ajudar-lo a fer-se un nom en aquest món.
Tot això ho diu en un vídeo que ha publicat en el seu canal de Youtube, en els quals recorda els moments complicats que va haver de travessar abans de convertir-se en un dels referents mundials de l’esport de muntanya. En aquell punt, la seva ambició esportiva era una forma de vida que no era conscient que podria arribar a fer-lo d’or: “Encara em costa creure que visqui d’això“. Tenint en compte les dificultats econòmiques que va travessar, sembla lògic que ho pensi.
El 2026 de Kilian Jornet tindrà un calendari diferent
Kilian Jornet ha recuperat, aquest 2026, un calendari centrat en la competició més pura i dura. Pretén fer una planificació de transició després d’uns quants projectes personals d’alta muntanya, explica, ja que vol tornar a fer carreres que coneix per poder competir amb els millors.
Ara fa temps que està instal·lat a Noruega amb la seva parella i les dues filles, un lloc que li permet entrenar en temperatures extremes que el posen a prova. Amb el temps, va fent anys i reconeix que cada cop costa més. Això sí, als 38 anys, continua molt en forma: “La base és la mateixa, tenir tots els sistemes del cos sans i fots. La fisiologia canvia amb l’edat i has d’adaptar l’entrenament, és clar. La comoditat és l’enemic més gran del cos quan envellim, hem de continuar“.
El corredor de muntanya ha reconegut que li ha agradat adaptar la seva feina al moment vital que viu, amb dues filles petites, una vida familiar que intenta prioritzar al màxim per gaudir d’uns primers anys que després no tornen. Continua a primera línia i allà vol mantenir-se, pel que diu, amb un calendari que el farà córrer i caminar per uns paisatges que es coneix bé i que també s’estima.