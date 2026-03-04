Demi Moore protagonitza avui un munt de comentaris a les xarxes socials per l’última aparició física que ha fet. L’actriu ha aparegut a la catifa vermella dels Actor SAG Awards i ha acaparat totes les mirades pel seu canvi físic. Mentre que les revistes de moda s’han centrat a aplaudir “l’elegància i sofisticació” de la seva tria estilística, molts dels fans s’han posat les mans al cap perquè se l’ha vist exageradament prima.
De fet, aquesta imatge ha fet pensar que podria haver caigut en els encants de la moda de les injeccions per aprimar-se quan ella, clarament, no ho necessita. En el post que ha fet ella mateixa al perfil d’Instagram, tothom es dedica a posar que està “impressionant”, però realment ho està? Perquè els braços esquelètics no ho fan pensar.
Una doctora americana ha aprofitat aquesta fotografia per llançar una reflexió: “Ser extremadament prima no és un objectiu de salut, és un risc per a la salut. Com a dones, ens han venut la idea que més prima és igual a millor durant massa temps, però la ciència explica una història molt diferent. Les dones primes envelleixen i es tornen fràgils. Baix greix corporal + baixa massa muscular = major risc d’osteoporosi, fractures i pèrdua d’independència“.
En un altre post sobre un expert en cirurgia estètica, podem llegir una crítica a aquesta Demi Moore “esquelètica“: “La seva boca semblava congelada, el seu cos tremolava visiblement sota els llums i la seva figura semblava extremadament prima amb les costelles i ossos ben definits des de certs angles. Gairebé esquelètica amb les venes pronunciades”.
Demi Moore, 63, dubbed an ‘Ozempic Victim’ online after debuting dramatic new look while attending the Gucci fashion show. pic.twitter.com/1RSodM9PV5— Oli London (@OliLondonTV) February 27, 2026
Demi Moore makes an appearance at the Actors Awards following viral buzz over her dramatic new look. pic.twitter.com/Zq0TsPi6ua— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) March 2, 2026
Demi Moore apareix visiblement més prima i la xarxa se’n fa ressò
Aquest només és un exemple d’una dona que considera, com moltes altres, “preocupant” que aquest sigui l’estàndard de bellesa que moltes han perseguit al llarg dels anys. I és que, encara ara, moltíssimes revistes com Elle, Vogue, Harper’s Bazaar o l’Hola hagin acompanyat les fotos d’aquesta aparició de Demi Moore d’adjectius com “espectacular“, “envejable“, “enlluernant“, “sensual“, “radiant” i “sofisticada“. “Si algú sap com ha aconseguit estar així d’estupenda als 63 anys que ho comparteixi als comentaris“, s’ha arribat a escriure.
La moda del “zero múscul” no la van veure arribar els experts, tal com estem llegint en algunes de les reflexions que s’estan escrivint després d’aquesta fotografia de la Demi Moore. I no critiquen la seva figura com a tal, sinó la naturalització d’aquesta fragilitat extrema que representa. La funcionalitat de la massa muscular no és només estètica, el múscul és sinònim de salut a llarg termini.
Ella no s’ha pronunciat públicament sobre el debat que ha generat i el més probable és que no arribi a fer-ho. Potser és optimista pensar que, realment, aquestes fotos aconseguiran que més noies agafin consciència sobre el tema. Sigui com sigui, almenys l’han posat sobre la taula.