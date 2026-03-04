Demi Moore genera debate en redes con una imagen preocupante

Demi Moore protagoniza hoy un montón de comentarios en las redes sociales por su última aparición física. La actriz ha aparecido en la alfombra roja de los Actor SAG Awards y ha acaparado todas las miradas por su cambio físico. Mientras que las revistas de moda se han centrado en aplaudir «la elegancia y sofisticación» de su elección estilística, muchos de los fans se han llevado las manos a la cabeza porque se la ha visto exageradamente delgada.

De hecho, esta imagen ha hecho pensar que podría haber caído en los encantos de la moda de las inyecciones para adelgazar cuando ella, claramente, no lo necesita. En el post que ha hecho ella misma en su perfil de Instagram, todos se dedican a decir que está «impresionante», pero ¿realmente lo está? Porque los brazos esqueléticos no lo hacen pensar.

Una doctora americana ha aprovechado esta fotografía para lanzar una reflexión: «Ser extremadamente delgada no es un objetivo de salud, es un riesgo para la salud. Como mujeres, nos han vendido la idea de que más delgada es igual a mejor durante demasiado tiempo, pero la ciencia cuenta una historia muy diferente. Las mujeres delgadas envejecen y se vuelven frágiles. Bajo grasa corporal + baja masa muscular = mayor riesgo de osteoporosis, fracturas y pérdida de independencia«.

En otro post sobre un experto en cirugía estética, podemos leer una crítica a esta Demi Moore «esquelética«: «Su boca parecía congelada, su cuerpo temblaba visiblemente bajo las luces y su figura parecía extremadamente delgada con las costillas y huesos bien definidos desde ciertos ángulos. Casi esquelética con las venas pronunciadas».

Este solo es un ejemplo de una mujer que considera, como muchas otras, «preocupante» que este sea el estándar de belleza que muchas han perseguido a lo largo de los años. Y es que, aún ahora, muchísimas revistas como Elle, Vogue, Harper’s Bazaar o Hola han acompañado las fotos de esta aparición de Demi Moore con adjetivos como «espectacular«, «envidiable«, «deslumbrante«, «sensual«, «radiante» y «sofisticada«. «Si alguien sabe cómo ha conseguido estar así de estupenda a los 63 años que lo comparta en los comentarios«, se ha llegado a escribir.

La moda del «cero músculo» no la vieron llegar los expertos, tal como estamos leyendo en algunas de las reflexiones que se están escribiendo tras esta fotografía de Demi Moore. Y no critican su figura como tal, sino la naturalización de esta fragilidad extrema que representa. La funcionalidad de la masa muscular no es solo estética, el músculo es sinónimo de salud a largo plazo.