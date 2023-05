Bibiana Fernández ha preocupat els seguidors amb una fotografia des de l’hospital. Apareix amb molt mala cara i encara més prima del que és habitual en ella. La tertuliana de televisió, que actualment treballa a la secció d’actualitat del cor a El programa de Ana Rosa, ha hagut d’ingressar per ser operada. I què li passa? No ha deixat clar què ha hagut de fer-se exactament, però sí que ha dit que era alguna cosa relacionada amb el seu pit: “Tanco per reforma, he de canviar el pit i aprofito una mica de coll. És ara o mai”.

D’aquesta manera deixa caure que s’hauria hagut de retocar les pròtesis i que hauria aprofitat que havia d’anar a quiròfan per demanar al cirurgià que també toqués alguna cosa del seu coll. Durant l’operació, el metge s’hauria adonat que part de la pròtesi s’havia trencat i el líquid havia arribat a l’aixella, el que és molt perillós: “El més important era el pit, gràcies a Déu, perquè hi havia líquid a l’aixella. El talent del doctor i l’equip, que és una mica mutant, m’han tallat el clatell i 24 hores després ja estic així de bé. No és normal. M’ha dit que no parli i estic feta un lloro, per això. Pd: tinc esparadrap a les orelles”.

Bibiana Fernández, a l’hospital | Instagram

La tertuliana reconeix que li costa estar callada | Instagram

Primeres paraules de Bibiana Fernández després de l’operació

La revista Semana s’ha posat en contacte amb ella i ha revelat que es troba molt bé: “El metge diu que apunta bé i ja soc a casa”. No pot dir més perquè el metge li ha demanat que no contesti trucades en un temps, però sempre és bona notícia que hagi rebut l’alta poc després de la intervenció. A més a més, els hauria assegurat que “en cap moment” ha perdut l’ànim o el sentit de l’humor.

Bibiana Fernández sempre ha estat a favor de les operacions estètiques i, de fet, se n’ha realitzat unes quantes. Ella en parla obertament i es mostra encantada del resultat, a més a més. Se sap que s’ha retocat les bosses dels ulls, que s’ha fet una abdominoplàstia per eliminar el greix de l’abdomen… L’única de la qual es penedeix, tal com ha confessat en diverses ocasions, és de la injecció de Botox als llavis: “Estava de moda, ho vaig fer i vaig espatllar la meva boca perquè ja la tenia molt bé”.