Bibiana Fernández ha preocupado a los seguidores con una fotografía desde el hospital. Aparece con muy mala cara y todavía más delgada de lo que es habitual en ella. La tertuliana de televisión, que actualmente trabaja en la sección de actualidad del corazón de El programa de Ana Rosa , ha tenido que ingresar para ser operada. ¿Y qué le pasa? No ha dejado claro qué ha tenido que hacerse exactamente, pero sí que ha dicho que era algo relacionada con su pecho: «Cierro por reforma, tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello. Es ahora o nunca».

De este modo deja caer que se habría tenido que retocar las prótesis y que habría aprovechado que tenía que ir a quirófano para pedir al cirujano que también tocara algo de su cuello. Durante la operación, el médico se habría dado cuenta que parte de la prótesis se había roto y el líquido había llegado al sobaco, lo que es muy peligroso: «Lo más importante era el pecho, gracias a Dios, porque había líquido en la axila. El talento del doctor y el equipo, que es un poco mutante, me han cortado la nuca y 24 horas después ya estoy así de bien. No es normal. Me ha dicho que no hable y estoy hecha un loro, por eso. Pd: tengo esparadrapo en las orejas».

Bibiana Fernández, en el hospital | Instagram

La tertuliana reconoce que le cuesta estar callada | Instagram

Primeras palabras de Bibiana Fernández después de la operación

La revista Semana se ha puesto en contacto con ella y ha revelado que se encuentra muy bien: «El médico dice que apunta bien y ya estoy en casa». No puede decir más porque el médico le ha pedido que no conteste llamadas en un tiempo, pero siempre es buena noticia que haya recibido el alta al poco de la intervención. Además, les habría asegurado que «en ningún momento» ha perdido el ánimo o el sentido del humor.

Bibiana Fernández siempre ha estado a favor de las operaciones estéticas y, de hecho, se ha realizado unas cuántas. Ella habla abiertamente y se muestra encantada del resultado, además. Se sabe que se ha retocado las bolsas de los ojos, que se ha hecho una abdominoplastia para eliminar la grasa del abdomen… La única de la que se arrepiente, tal como ha confesado en varias ocasiones, es de la inyección de Botox en los labios: «Estaba de moda, lo hice y estropeé mi boca porque ya la tenía muy bien».