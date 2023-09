Mor Michael Gambon, l’icònic Albus Dumbledore de ‘Harry Potter’

Males notícies per als fans de la saga de Harry Potter. L’actor Michael Gambon ha mort avui als 82 anys, el que deixa orfes aquells que apreciaven l’estimat Albus Dumbledore de les pel·lícules. Malalt des de feia temps, el premiat actor britànic ha perdut la vida a l’hospital tal com ha comunicat la seva família. L’icònic director de Hogwarts va assumir aquest paper a partir de la tercera entrega per substituir-ne l’anterior, el Richard Harris, mort el 2002.

Nascut a Dublín el 1940, la seva idea era seguir els passos del pare i fer-se enginyer. Ben aviat abandonaria aquesta idea i començaria l’actuació al teatre, la que li comportaria uns quants premis. Va retirar-se dels escenaris el 2015, ja que hauria començat a patir problemes de memòria, però a televisió se’l va poder veure fins al 2019.

Harry Potter i El discurso del rey, entre les pel·lícules més exitoses de la seva trajectòria

La seva trajectòria a televisió i teatre ha estat molt aplaudida i premiada, amb altres hits com El discurso del rey. La seva fama arribava a tal punt que la reina Elisabet II va anomenar-lo cavaller el 1998 per la seva aportació interpretativa al Regne Unit. Ell, però, es mantenia humil i més d’una vegada hauria intentat restar importància al que havia fet a Harry Potter: “Simplement, vaig interpretar-me a mi mateix amb una barba enganxada i una túnica llarga”.

Mor l’actor que interpretava Albus Dumbledore | Warner

Pel que fa a la seva vida sentimental, s’ha publicat que va casar-se el 1962 amb la primera dona, amb qui va tenir un fill. Posteriorment començaria una relació amb una escenògrafa de 25 anys menys, amb qui va tenir dos fills més. Tota una llegenda del cinema que avui ha perdut la vida, el segon Dumbledore que mor uns quants anys després de l’estrena de l’última pel·lícula.