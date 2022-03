La contundent reflexió de Jorge Javier sobre la bufetada de Will Smith

La bufetada que l’actor Will Smith va propinar en directe al còmic Chris Rocj durant la gala dels Oscars ha generat centenars de reaccions i reflexions. Tot i que l’actor ha fet marxa enrere i ha decidit disculpar-se públicament pel mastegot, tothom ha donat la seva opinió. És el cas del presentador Jorge Javier Vázquez, qui ho ha fet en el programa ‘Sálvame’, de Telecinco.

Will Smith gira la cara del presentador dels Oscars – Youtube

“Sabeu quina és la meva reflexió sobre tot això?”, ha començat preguntant Jorge Javier, que seguidament ha afegit: “Desconfieu de tota aquesta gent que té una imatge tan modèlica sempre. Aquesta gent que somriu tant davant de la pantalla, i que sempre es comporta tan bé, en algun moment ensenyen la poteta”, ha opinat el presentador televisiu. I ha conclós: “En canvi, els que l’ensenyem aquí ja deixem clar que això és el que hi ha, que no hi ha res més que això”.

Les disculpes de Will Smith

“La violència en totes les seves formes és verinosa i destructiva”, ha dit Will Smith en un comunicat publicat al seu compte d’Instagram. “El meu comportament la passada nit durant els Premis Oscar va ser inacceptable i inexcusable. Els acudits sobre mi són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de la Jada [la seva dona] va ser una cosa difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional”.

Jorge Javier Vázquez | Telecinco

Smith s’ha disculpat amb Chris Rock i ha assegurat que l’agressió va estar “fora de lloc” i diu sentir-se “avergonyit”. L’actor creu que les seves accions “no han estat representatives de l’home que vull ser” i també s’ha retractat de les disculpes que va donar durant la gala, quan va dir que “l’amor et fa fer coses molt boges”. Smith ha insistit que “no hi ha espai per la violència en el món de l’amor i la bondat”.