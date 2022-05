Belén Rodríguez, molt afectada després de dues operacions

Aquest dissabte se celebrava la boda del fill de Carmen Borrego, el primer net de María Teresa Campos que passava per l’altar. Tota la família ha deixat els mals rotllos de banda per celebrar l’amor de José María, que han celebrat una cerimònia multitudinària. Els fotògrafs han captat les tres Campos, totes elles molt somrients i elegants en un dia molt especial per a la família.

Com és habitual en aquest tipus d’esdeveniments, la prems rosa s’ha fixat en els convidats famosos… i també en els personatges coneguts que finalment han declinat la invitació i no han assistit. És el cas de Belén Rodríguez, la col·laboradora de Sálvame a qui havien convidat perquè és molt amiga de la mare del nuvi. En comptes d’anar al banquet, la tertuliana apareixia en el seu lloc de feina habitual com si res. Això va donar ales al presentador del Deluxe, a Jorge Javier Vázquez, per preguntar-li el motiu d’aquest lleig cap a la seva amiga.

Ella, sincera, no s’ha tallat i ha confessat que no hi ha anat per problemes de salut: “He viscut uns darrers mesos molt complicats. Em van haver d’operar de la cama per una fractura i això m’ha afectat molt. Poc després vaig decidir operar-me els pits, moment en el que vaig parlar obertament amb Carmen Borrego. Li vaig dir que aquesta seria la més forta de les tres operacions estètiques que m’he fet. Fa set mesos que no puc sortir i estic boja per poder anar uns dies a la platja… En tot aquest temps no he fet absolutament res i estic molt perjudicada. No em trobo bé, no em puc posar sabates de taló i tampoc no em puc vestir com m’agradaria fer-ho per anar a una boda. He entrat en aquesta dinàmica i, a més a més, m’he tornat a operar. No estic ni amb ànims ni amb ganes d’anar a la boda. Estic feta un quadre“.

Alguns companys feien broma dient que segurament era una excusa i que en realitat no havia anat a la boda perquè volia veure l’actuació de Chanel a Eurovisió. En aquell moment, ella reia i reconeixia que ho havia pensat. Sigui com sigui, la veritat és que el seu testimoni ha preocupat als fans perquè l’han vist realment afectada pel mal moment que travessa amb operacions i moltes visites a l’hospital, el que l’han tingut de baixa i sense poder fer gaire cosa.

Belén Rodríguez explica com es troba després de les operacions | Telecinco

Com ha estat la boda del fill de Carmen Borrego?

Terelu Campos, la tieta del nuvi, entrava en directe a Viva la vida per explicar com estava anant: “Han fet una entrada molt original i molt personal, tot està sent molt personal. El meu nebot està guapíssim, la veritat. La meva mare està molt emocionada perquè per a ella el meu nebot és com el seu fill, ja que és l’únic nen. Avui hem vingut els justos, ja que volien una boda íntima. Els nuvis han volgut que l’aire lliure sigui protagonista i han escollit un lloc que té, fins i tot, una cascada. La decoració és senzilla i elegant. Han agafat un menú molt mediterrani i no falta detall. El meu nebot ha escollit un vestit negre i la núvia un vestit que deixa l’esquena a l’aire”.

Terelu Campos entra en directo y cuenta cómo ha sido la entrada de los novios: "Ha sido original y muy especial" 😍 #VivaLaVida508 https://t.co/VgGtJq3mCI — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 14, 2022

Poc després se sabia que els amics dels nuvis els han preparat una sorpresa en entrar a la zona del banquet en motos, mentre que totes les núvies dels amics anaven de vermell. S’ha tractat d’una cerimònia civil que ha ofert una de les amigues de la infància del nuvi, el que ho hauria fet encara més especial.