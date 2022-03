Antonio Resines pren una decisió dràstica per poder recuperar-se del tot

Antonio Resines va estar ingressat a l’UCI durant més d’un mes per culpa d’un coronavirus que va afectar greument el seu sistema respiratori. L’actor, conegut pel seu pas per Los Serrano, ha tingut els familiars i amics molt preocupants. La seva dona, de fet, va arribar a confessar que no van voler compartir amb la premsa la gravetat real del seu estat. Van arribar a témer per la seva vida, però afortunadament va poder superar la malaltia i rebre l’alta hospitalària. El problema és que estar tant de temps ingressat ha afectat els músculs i li ha generat una atròfia del 80%. Li costa caminar, per la qual cosa ha de fer rehabilitació i confiar que pugui tornar a ser el que era després d’uns mesos de descans.

La recuperació serà llarga, ja l’han advertit els metges. I aquest és el principal motiu pel qual ha pres una decisió dràstica. Segons informen diversos mitjans de comunicació, l’actor ha abandonat Madrid i s’ha traslladat fins a Cantàbria per poder recuperar-se al 100% sense pressió mediàtica. Concretament serà a Comillas, un municipi molt pròxim al que ell va néixer, on viurà una temporada per poder recuperar forces. L’equip mèdic li hauria recomanat que estigués en un lloc tranquil i relaxat, per la qual cosa ha optat per canviar d’aires. L’actor i la seva dona, Ana Pérez-Lorente, viuran allà una temporada. Allà tenen familiars i bons amics, un destí que ell havia reconegut que li agradava per a jubilar-se.

Antonio Resines, en una entrevista a Antena 3

Des que va ingressar a l’hospital, que Antonio Resines s’ha mostrat molt optimista. En les primeres entrevistes que ha concedit des que li donessin l’alta, de fet, ha deixat clar que només necessita uns mesos de descans i que després tornarà “i donaré guerra”. Simplement és temps i ganes, el que necessita. La seva rutina ha canviat moltíssim i ara ha de cuidar la dieta a més a més de fer exercicis diaris. El temps ho cura tot, per això, i segur que no li falten forces de voluntat.