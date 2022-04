Anna Simón fa embogir els fans amb una foto de la panxa d’embarassada

Anna Simón va sorprendre els fans el mes passat en anunciar que està embarassada. La tertuliana, coneguda especialment per la feina a Zapeando, publicava una fotografia de la panxa que demostrava que es trobava en el tercer trimestre i que el part era bastant proper. Des de llavors molts seguidors li demanaven que parlés sobre el tema o que, almenys, publiqués més instantànies. Doncs dit i fet, la presentadora de Lloguer a primera vista ha compartit una altra foto que evidenciat que no trigarà en convertir-se en mare: “Ja queda menys“. Com és habitual en aquests casos, la publicació ha aconseguit 60.000 likes en poques hores; el que suposa més del triple del que acostuma a aconseguir amb fotografies sobre altres temes.

Als fans els agrada veure-la contenta i a punt de fer un pas molt important en la seva vida personal. La de Mollet sempre ha estat molt reservada en aquest tema, fins al punt que no ha confirmat públicament qui és el pare, tampoc el sexe del nadó i els noms que s’estarien plantejant. La premsa rosa ha filtrat, però, que surt amb Lucho Soriano des del 2012. El català ha treballat a pel·lícules com Campeones o Blancanieves, així com també ha format part de l’equip de Velvet i Històra de la meva mort. Gràcies a aquesta última, de fet, hauria estat nominat al Premi Gaudí al millor maquillatge i perruqueria. Es van conèixer, però, gràcies a la seva feina a Tu cara me suena, quan van coincidir durant la segona edició del programa.

A Instagram no publiquen fotos junts, però sí dels seus dos Golden Retriever. És probable que continuïn volent mantenir la seva vida privada allunyada de les càmeres, per la qual cosa serà difícil que comparteixin fotografies del nadó. No obstant això, els fans desitgen que informi del naixement, que confessi com el diran i que tot vagi bé.