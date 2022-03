Aída Nízar estaria estafant els clients a través d’una empresa de reformes

Aída Nízar l’hauria tornat a liar. L’exconcursant de ‘Gran Hermano’ més polèmica estaria estafant els seus clients a través d’una empresa de reformes. Segons el programa de Telecinco ‘Socialité’, Aída Nízar comparteix imatges a les xarxes socials de reformes assegurant que han estat realitzades per la seva empresa. Es tracta de canvis realment espectaculars de cuines, lavabos, menjadors,… però totes aquestes imatges no són realment de les seves reformes.

Aída Niza – Telecinco

Per exemple, en una de les imatges penjades es veu l’abans i el després d’una cuina. Però, sense anar més lluny, les finestres no coincideixen. De manera que el programa dels caps de setmana de Telecinco arriba a la conclusió de què alguna de les dues imatges utilitzades per Aída Nízar no es correspon amb la realitat. En aquest cas, descobreixen que la foto de l’abans ha estat extreta de la pàgina web d’una coneguda empresa de reformes, i que la foto del després l’ha agafat d’una pàgina d’una empresa que dissenya cuines.

En un altre cas, es veu un dormitori, que Aída assegura haver reformat. Però la imatge realment pertany a Pietro Pivarelli, un arquitecte italià que comparteix a la seva pàgina web la imatge original. Una altra de les fotografies és d’una empresa que es dedica al disseny d’interiors. Així, queda clar que l’exconcursant de ‘Gran Hermano’ s’atribueix reformes que no són seves.

Insisteixen que són fotos seves

A més, el programa de Telecinco ha trucat al número de telèfon que apareix en les xarxes socials i l’agafa la mare d’Aída: Mari Ángeles, que en ser preguntada per si les fotos són reals, penja el telèfon. Tot i així, ‘Socialité’ continua trucant i la mare d’Aída assegura que les fotos són de reformes fetes per l’empresa de la seva filla. “Les fotos corresponen a reformes fetes per vostè?”, pregunta el periodista, i Mari Ángeles respon, sense dubtar: “Esclar, lògicament”.