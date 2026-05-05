XTART FP i CaixaBank Tech s’alien per impulsar el talent en desenvolupament d’aplicacions IA

XTART FP, el centre de Formació Professional oficial del Grup UAX, ha signat un acord de col·laboració amb CaixaBank Tech, la filial tecnològica del Grup CaixaBank, per impulsar programes de desenvolupament i accions formatives que potenciïn les destreses, habilitats i competències en desenvolupament d’aplicacions IA amb especialització en entorns financers.
Aquest conveni reafirma el compromís de XTART FP amb la cocreació de programes formatius únics amb empreses capdavanteres, i promou l’impuls del talent qualificat, i una connexió real amb organitzacions del sector que garanteixen l’ocupabilitat dels seus estudiants.
Per aquesta aliança acadèmica, els estudiants dels centres de Formació Professional de XTART d’Alcobendas i Alcorcón podran cursar un Títol Propi, cocreat en exclusiva amb CaixaBank Tech, per potenciar el desenvolupament del talent en aplicacions multiplataforma al sector financer i fomentar la inserció laboral dels estudiants en un mercat en constant evolució. Aquesta titulació complementarà el Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma dels alumnes matriculats a la modalitat presencial als centres de XTART FP.
“Amb aquest conveni amb CaixaBank Tech fem un pas més en el model de formació d’excel·lència que mantenim a XTART FP. Un model de Formació Professional que busca potenciar la formació de talent competitiu estrenyent la col·laboració amb empreses referents, per alinear el nostre model amb les necessitats reals de mercat, apropar experiències professionals als nostres estudiants i preparar-los per integrar-se amb forma. que aquesta aliança contribuirà a impulsar encara més la preparació i l’ocupabilitat dels nostres alumnes”, ha indicat Alejadro Codina, director de Formació Professional del Grup UAX.
El Títol Propi s’inclou a la innovadora proposta formativa a Business & Tech dels centres de XTART FP. La titulació estarà distribuïda en dos cursos acadèmics que contindran tant contingut teòric com classes simultànies en format en línia i sessions presencials a les instal·lacions educatives del XTART ia les oficines de CaixaBank Tech.
D’aquesta manera, els estudiants estaran en contacte directe amb professionals especialitzats en tecnologia i sistemes del grup financer que aportaran la seva experiència de primer nivell i contribuiran a capacitar els alumnes amb les competències digitals d’un mercat en evolució constant.
“A CaixaBank Tech apostem per la formació com a palanca clau per impulsar el talent tecnològic que necessita el sector financer. Aquesta aliança amb XTART FP ens permet participar activament en la formació dels estudiants, compartir el nostre coneixement i experiència i apropar els futurs professionals a projectes reals, alineant els seus estudis amb les necessitats del mercat. A més, reforça el nostre compromís amb l’ocupabilitat i la demanda”, ha sostingut Jesús Lanero, director general de CaixaBank Tech.
La firma de l’acord segella una aliança acadèmica entre les dues entitats i suposa, a més, la participació de CaixaBank Tech en altres iniciatives, xerrades, fòrums i jornades de portes obertes, enfocades a promoure l’impuls del desenvolupament del talent i l’ocupabilitat dels estudiants del Grup UAX.
Vocacions femenines STEM a l’FP
El conveni reafirma, a més, el compromís d’ambdues entitats, segons van informar, per promoure les vocacions femenines STEM a la Formació Professional, on únicament el 12,3% dels titulats en aquestes famílies professionals STEM són dones, segons l’Observatori de la Formació Professional de CaixaBank Dualiza. Per això, l’aliança acadèmica advocarà perquè el 50% dels estudiants del programa formatiu oferit siguin dones.
Van indicar que XTART FP ofereix un nou model de Formació Professional experiencial amb continguts actualitzats de forma constant, impartits per professionals en actiu d’empreses referents als seus sectors. Manté la filosofia de projecció global del Grup UAX, grup educatiu amb més de 30 anys d’experiència, pel qual ha evolucionat la FP tradicional per garantir una formació experiencial orientada a preparar els perfils professionals d’alta demanda capacitant-los per aplicar la tecnologia al seu àmbit.
La col·laboració de XTART FP amb CaixaBank Tech forma part dels més de 3.000 convenis que el centre de FP manté amb altres empreses i contractadors líders de les branques de Business, Tech, Salut, Protecció Civil i Emergències, que han permès superar la ràtio del 93% d’ocupabilitat de les seves formacions. Gràcies a aquestes aliances, a XTART FP ha posat en marxa un model de Formació Professional juntament amb empreses de primer nivell, que inclou la preselecció i formació de candidats per a les seves vacants, contribuint així a que les organitzions puguin detectar el talent qualificat i actualitzat que necessiten per als vostres projectes.