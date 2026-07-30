Veolia va obtenir un benefici net recurrent atribuïble al Grup de 837 milions d’euros durant el primer semestre de l’any, un 10,4% més que en el mateix període de l’any anterior, fet que li permet elevar l’objectiu de creixement anual fins a un mínim del 8%. Aquesta revisió incorpora ara Clean Earth, empresa especialitzada en el tractament de residus perillosos als Estats Units, adquirida a principis de juny del 2026.
La companyia va registrar un creixement resilient de la facturació de l’1,5%, fins als 22.193 milions d’euros, impulsat principalment pel negoci de l’Aigua (+1,6%), gràcies als volums del segment municipal, i pel negoci de l’Energia (+2,7%). L’àrea de Residus es va mantenir estable (+0,2%).
Pel que fa als resultats operatius, Veolia va assolir un EBITDA de 3.552 milions d’euros, un 5% més, dins del rang d’objectiu anual d’entre el 5% i el 6%, amb una millora del marge de 70 punts bàsics gràcies a l’efecte dels preus, la productivitat i l’eficiència. Les millores d’eficiència van aportar 195 milions d’euros durant el primer semestre, en línia amb l’objectiu anual de superar els 350 milions, juntament amb l’impacte positiu de les vendes i els volums.
El deute financer net es manté controlat en 24.548 milions d’euros, incloent-hi l’adquisició de Clean Earth, amb una millora significativa del flux de caixa lliure gràcies a una gestió rigorosa de les inversions industrials i del capital circulant. La companyia confirma una ràtio d’endeutament equivalent o lleugerament superior a tres vegades l’EBITDA al tancament de l’exercici.
Veolia també ha destacat la transformació continuada del perfil del Grup cap a una major internacionalització i especialització tecnològica. En aquest sentit, ha tancat l’adquisició de Clean Earth, la integració de la qual ja està en marxa i de la qual s’espera començar a obtenir sinergies a partir del 2027. Paral·lelament, prepara un pla de desinversions superior als 2.000 milions d’euros que s’executarà fins a mitjan 2028, dels quals uns 500 milions corresponen a contractes de venda ja signats aquest any.
La companyia també ha subratllat el paper de la innovació per impulsar el creixement i l’eficiència. Veolia accelera el seu desenvolupament en els sectors dels centres de dades i la microelectrònica, amb l’objectiu d’assolir una facturació anual de 1.000 milions d’euros en aquests dos mercats abans del 2030.
A més, preveu aprofitar al màxim el potencial de les solucions digitals i de la intel·ligència artificial per reforçar el seu pla d’eficiència recurrent. En concret, aspira a duplicar el pes de les millores d’eficiència derivades de les tecnologies digitals i de la IA fins a representar el 50% de l’eficiència operativa el 2030, davant del 23% registrat el 2025.
Com a conseqüència d’aquests resultats, Veolia ha revisat a l’alça els objectius per al 2026. La companyia preveu un sòlid creixement orgànic de la facturació, excloent-hi l’impacte dels preus de l’energia; un augment orgànic de l’EBITDA d’entre el 5% i el 6%; un increment del benefici net recurrent atribuïble al Grup d’almenys el 8% a tipus de canvi constants, incloent-hi Clean Earth; un creixement del benefici per acció en línia amb el del benefici net recurrent, gràcies al programa de recompra d’accions destinat a compensar l’impacte del pla d’accionariat dels empleats; un augment del dividend en línia amb el benefici per acció, i una ràtio de deute financer net sobre EBITDA equivalent o lleugerament superior a tres vegades.
La consellera delegada del Grup, Estelle Brachlianoff, ha afirmat que “els excel·lents resultats del primer semestre demostren la capacitat de Veolia per aprofitar el seu posicionament estratègic, situat en la confluència dels reptes de la seguretat ecològica —especialment la seguretat hídrica— i la sobirania en l’accés als recursos, en un context marcat per fortes tensions econòmiques i geopolítiques. Les onades de calor excepcionals, la multiplicació dels episodis de sequera i l’acceleració de les necessitats de les indústries vinculades a la intel·ligència artificial confirmen la rellevància de les solucions del Grup i reforcen els motors estructurals del seu creixement”.
Brachlianoff ha afegit que la companyia ha continuat millorant el seu rendiment operatiu durant el primer semestre, “amb una nova millora del marge de 70 punts bàsics i un increment del benefici net recurrent superior al 10%. Aquests resultats, àmpliament alineats amb els objectius anuals malgrat un entorn complex, demostren la solidesa del nostre model i la rigorosa gestió operativa. Aquesta dinàmica s’ha traduït en un notable augment de l’EBITDA a totes les nostres àrees geogràfiques, amb resultats especialment destacats als Estats Units, l’Amèrica Llatina i l’Àsia. Tot plegat posa de manifest la resiliència del nostre model, la qualitat de l’execució operativa i la capacitat de Veolia per respondre a una demanda creixent de serveis essencials”.
Finalment, ha destacat que “la transformació de la nostra cartera d’actius ha continuat amb el tancament de l’adquisició estratègica de Clean Earth, que ens permet crear una plataforma d’àmbit nacional als Estats Units, on ja generem més de 6.000 milions de dòlars de facturació i ens hem convertit en el segon operador del país en el tractament de residus perillosos. Afrontem així la segona meitat de l’any amb confiança i revisem a l’alça les nostres previsions per al conjunt de l’exercici”