Grupo Azvi ha presentat a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural de la Junta d’Andalusia una proposta d’iniciativa de col·laboració publicoprivada per a la construcció, la posada en marxa, l’operació i el manteniment del sistema hidràulic integrat per la presa d’Alcolea i el canal de Trigueros, dues infraestructures fonamentals, paralitzades des del 2017, per reforçar la seguretat hídrica i afavorir el desenvolupament econòmic i social de la província de Huelva.
Amb aquesta iniciativa, Grupo Azvi assenyala que fa un pas endavant en la recerca de solucions que permetin desbloquejar i fer realitat un projecte llargament reivindicat per la societat de Huelva, amb la proposta d’un model de col·laboració entre les administracions públiques i el sector privat que en faciliti l’execució i en garanteixi una gestió eficient i sostenible a llarg termini.
La proposta preveu la construcció de la presa, el canal de Trigueros, les instal·lacions de tractament de l’aigua i altres infraestructures associades.
El sistema permetria regular entre 135 i 200 hectòmetres cúbics d’aigua anuals, atendre les necessitats de reg d’una superfície estimada d’entre 20.000 i 24.000 hectàrees, reforçar el proveïment de la província i millorar la capacitat de prevenció davant les crescudes i les inundacions del riu Odiel.
Així mateix, la seva posada en funcionament contribuiria a diversificar les fonts de subministrament d’aigua de Huelva i a reduir les extraccions dels aqüífers de l’entorn de Doñana, afavorint una gestió més equilibrada i sostenible dels recursos hídrics.
MODEL PUBLICOPRIVAT
La iniciativa liderada per Grupo Azvi planteja un model concessional en què el consorci privat assumiria el disseny, la construcció, el finançament parcial o total, la posada en marxa i l’operació i el manteniment de les infraestructures.
Per la seva banda, les administracions públiques en mantindrien la titularitat i assumirien les actuacions de restauració ambiental de la conca minera de l’Odiel, així com les garanties necessàries sobre la qualitat de l’aigua, aspectes essencials per assegurar la viabilitat del projecte. Així mateix, el desenvolupament de la iniciativa requeriria culminar l’acord institucional entre la Junta d’Andalusia i el Govern espanyol mitjançant la signatura del protocol de cessió corresponent.
La companyia sosté que aquest plantejament permetria aprofitar la capacitat tècnica, financera i de gestió del sector privat per impulsar una actuació de gran envergadura, mitjançant una distribució de responsabilitats que afavoreixi l’eficiència, la sostenibilitat i la prestació adequada del servei.
La proposta incorpora una solució integral que inclouria la connexió amb l’Anell Hídric de Huelva, sistemes de tractament i control de la qualitat de l’aigua i instal·lacions de generació d’energia fotovoltaica destinades a optimitzar el consum energètic del conjunt.
La companyia destaca que la posada en marxa del sistema Alcolea-Trigueros suposaria un impuls important per a l’economia de Huelva, especialment per al sector agrícola i les activitats vinculades al proveïment i la gestió de l’aigua.
Segons les estimacions recollides en un estudi del Consell Social i Econòmic de la província de Huelva, el desenvolupament d’aquestes infraestructures podria contribuir a generar uns 18.000 llocs de treball, dels quals 14.000 serien directament agrícoles, i a un increment estimat de l’11% del PIB provincial.
A aquests beneficis s’hi afegirien una garantia més gran de subministrament per a les activitats productives, l’enfortiment del sector agroalimentari i una millora de la capacitat de resposta davant els episodis d’escassetat hídrica.
La iniciativa també compta amb el suport formal de més de vint organismes, empreses i institucions de la província de Huelva, entre els quals hi ha representants dels àmbits empresarial, agrícola, industrial, universitari, financer i sindical, així com de les administracions locals.
La companyia explica que aquest ampli suport posa de manifest la rellevància estratègica del projecte i la voluntat de diferents sectors de la societat de Huelva d’avançar cap a una solució que contribueixi a garantir la disponibilitat d’aigua i el desenvolupament futur de la província.
DESENVOLUPAMENT
Amb la presentació d’aquesta iniciativa liderada per Grupo Azvi, la companyia andalusa assenyala que reafirma el seu compromís amb el desenvolupament d’infraestructures estratègiques i la seva voluntat de contribuir activament, des de l’experiència i la capacitat del sector privat, a donar resposta als grans reptes que afronten els territoris.
La companyia aposta per la col·laboració publicoprivada com una eina per mobilitzar recursos, aportar solucions tècniques i financeres i afavorir l’execució de projectes d’alt impacte econòmic, social i ambiental.
La proposta presentada constitueix un primer pas perquè la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural valori l’interès de la iniciativa i, si escau, s’avanci cap a l’elaboració del document d’iniciativa publicoprivada corresponent, d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
Grupo Azvi assenyala així que posa la seva experiència i capacitat al servei d’una iniciativa que aspira a transformar un projecte pendent des de fa anys en una oportunitat de futur per a Huelva, contribuint a reforçar-ne la seguretat hídrica, la competitivitat i el desenvolupament sostenible.