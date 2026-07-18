TÜV SÜD ha dissenyat, al costat de la Generalitat de Catalunya el ‘Pla de serveis ferroviaris de Catalunya 2040’, una iniciativa estratègica que defineix el full de ruta per a l’evolució del transport ferroviari a la regió, amb l’objectiu de millorar la capacitat de la xarxa, fomentar una mobilitat més sostenible i reforçar la integració del transport públic.
El ‘Pla de serveis ferroviaris de Catalunya 2040’ impulsa una visió a llarg termini: desenvolupar un sistema ferroviari capaç de respondre a les futures necessitats de mobilitat de la ciutadania i integrar de manera eficient els diferents modes de transport públic. Un dels aspectes clau de l’estudi ha estat l’anàlisi dels colls d’ampolla de la xarxa ferroviària, inclòs el sistema de túnels passants de Barcelona, així com la definició de solucions orientades a garantir una operació fiable i eficient. A més, el treball incorpora directrius concretes per a una implementació progressiva en funció de l’evolució de la demanda, així com de la priorització eficient de les inversions necessàries.
TÜV SÜD ha donat suport en el desenvolupament, la selecció i l’avaluació de les diferents alternatives analitzades per al projecte, contribuint a establir les bases d’un sistema ferroviari eficient, sostenible i viable a llarg termini. Els treballs han inclòs tant l’anàlisi de les infraestructures previstes com el desenvolupament de models operatius concrets i solucions innovadores per a l’explotació de la xarxa. La viabilitat de les diferents alternatives propostes ha estat verificada mitjançant estudis específics de capacitat.
El passat 30 de juny de 2026, el Govern de la Generalitat va presentar públicament el projecte, que confirma l’orientació estratègica del futur sistema ferroviari i destaca la seva contribució al desenvolupament d’una mobilitat més sostenible a Catalunya.
“Estem molt satisfets que la Generalitat de Catalunya hagi confiat en TÜV SÜD per a col·laborar en aquest ambiciós projecte transformador, al qual hem aportat la nostra experiència i profund coneixement del sector ferroviari”, va afirmar Lydia Alonso, responsable de la unitat de negoci ferroviària de TÜV SÜD a Espanya.
La companyia fa costat a fabricants, operadors, autoritats i contractistes mitjançant serveis d’assaig, inspecció i certificació reconeguts internacionalment al llarg de tot el cicle de vida dels sistemes ferroviaris. El seu equip internacional compta amb àmplia experiència en alta velocitat, ferrocarril convencional, metre i sistemes ferroviaris urbans.
Des del material rodant, la infraestructura i la senyalització fins a la integració de sistemes complexos, TÜV SÜD contribueix a garantir una explotació segura, eficient i gestionant els riscos, assegurant la interoperabilitat i el correcte funcionament de sistemes ferroviaris complexos.