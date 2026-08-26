Tenir estudis superiors protegeix de l’atur a Espanya, però no ho fa davant la manca d’experiència. Aquesta és la principal conclusió de l’informe ‘Ocupació, universitat i capital humà’, elaborat per l’Institut de Ciències de l’Ocupació i les Relacions Laborals (ICER).
El 17,31% de les persones de 20 a 24 anys amb educació superior estava a l’atur el segon trimestre de 2026, gairebé el triple del 6,21% que registrava el conjunt de la població a Espanya amb aquest mateix nivell formatiu. El títol és el mateix, però el que canvia és la trajectòria professional acreditable.
L’Institut ha constatat que els estudis superiors redueixen l’atur en totes les edats. Per exemple, entre els joves d’entre 20 i 24 anys, independentment de la seva formació, l’atur se situava en el 19,88% el segon trimestre de 2026, mentre que entre els que tenien estudis superiors era del 17,31%, poc més de dos punts i mig de diferència.
«La millora de l’última dècada és inqüestionable. L’atur dels titulats superiors de 20 a 24 anys ha caigut 17,7 punts des de 2015, i el del conjunt de la població amb aquest nivell d’estudis ha passat de situar-se al voltant del 14% al 6,2% actual», ha assenyalat el secretari general de l’ICER, Alejandro Costanzo.
Tanmateix, la penalització per als joves arriba per la banda de l’experiència i aquí les diferències són molt més grans. Entre els titulats superiors de 20 a 24 anys, l’atur arriba al 17,31%; entre els de 25 a 29 anys, la taxa baixa al 8,57%, però encara és un 60% superior a la dels titulats de 30 a 44 anys, que se situa en el 5,35%, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA).
L’ICER indica en el seu informe que l’últim any deixa un senyal d’alerta. Entre el segon trimestre de 2025 i el mateix període de 2026, l’atur dels titulats de 20 a 24 anys va pujar del 16,30% al 17,31%, mentre que en el grup de 25 a 29 anys va baixar del 9,12% al 8,57%.
«Tot i que això no es tracta d’un retrocés general de la ‘protecció’ que suposa el títol, sí que ens permet començar a veure la dificultat que tenen els joves per entrar al mercat de treball quan la contractació general es refreda una mica. I el cert és que gairebé sempre afecta aquells que estan buscant la seva primera oportunitat», ha destacat Costanzo.
L’informe apunta a un segon desajust, que apareix quan l’ocupació ja s’ha aconseguit. Quatre anys després d’acabar el grau, només el 61,9% dels graduats cotitzava en el grup que correspon a un titulat universitari.
No és un problema exclusiu dels nouvinguts al mercat laboral, ja que el 35,8% de les persones amb estudis superiors d’entre 20 i 64 anys a Espanya treballava el 2023 en llocs de qualificació baixa o mitjana, davant del 21,9% de la Unió Europea. Són gairebé catorze punts de diferència que converteixen Espanya en el país europeu on més es desaprofita la formació dels seus treballadors.
«El repte no consisteix únicament a elevar el nombre de titulats o d’ocupacions, sinó a connectar-los amb més precisió i convertir abans el coneixement acadèmic en experiència, especialització i valor afegit», ha remarcat el secretari general de l’ICER.
Per això, l’Institut proposa centrar-se en fomentar més experiència real durant la carrera, amb pràctiques de qualitat, projectes aplicats i tutors a les empreses de destinació; reforçar les competències transversals i tecnològiques per complementar el coneixement especialitzat, i professionalitzar la transició dels estudis a l’ocupació, amb la col·laboració d’universitats, empreses, serveis públics i entitats d’intermediació.