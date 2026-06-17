L’Atlètic de Madrid i Telpark han segellat un acord estratègic a llarg termini per millorar l’experiència d’accés i mobilitat a la Ciutat de l’Esport, un projecte que pretén convertir l’entorn del Riyadh Air Metropolitano en un espai únic d’oci i esport al servei dels veïns del districte i de visitants d’arreu del món.
L’aliança aborda la mobilitat com un sistema integrat al servei del destí. La solució es basa en tecnologia i gestió avançada per coordinar els fluxos d’entrada i sortida, anticipar els pics de demanda i garantir una experiència fluida tant en el dia a dia com en dates assenyalades.
Com a part de l’acord, Telpark començarà gestionant durant 70 anys l’aparcament situat a la parcel·la 4 del complex, una infraestructura clau per garantir l’accessibilitat i la fluïdesa a la Ciutat de l’Esport. Comptarà amb 862 places distribuïdes en dues plantes subterrànies, i la seva obertura està prevista per al juny de 2027.
El projecte incorporarà una xarxa completa de recàrrega elèctrica, amb 34 punts de càrrega semiràpida de 22 kWh, 8 de càrrega ràpida de 50 kWh i 8 de càrrega ultraràpida de 125 kWh, reforçant l’aposta per una mobilitat més sostenible i preparada per al creixement del vehicle elèctric.
L’aparcament ha estat concebut com a part d’una experiència de mobilitat integral. Els usuaris podran reservar la seva plaça de manera anticipada i accedir-hi sense tiquet mitjançant la lectura de matrícula, amb pagament digital automatitzat i integració tant a l’aplicació de Telpark —amb més de 6 milions d’usuaris— com a la de l’Atlètic de Madrid.
Grans afluències
A més de donar servei al complex, que inclourà instal·lacions per a la pràctica de surf, golf, escalada, patinatge, pàdel i tirolina, l’aparcament actuarà com a infraestructura de suport en esdeveniments de gran afluència a l’entorn de l’estadi, desenvolupant solucions específiques per a assistents, abonats i usuaris recurrents, inclosa la possibilitat d’integrar l’estacionament amb l’entrada a les activitats del complex.
D’aquesta manera, la nova infraestructura s’integrarà en una xarxa que arribarà a prop de 7.000 places a l’entorn del Riyadh Air Metropolitano, contribuint a millorar l’accessibilitat i optimitzar la gestió dels fluxos en una zona que ja ha experimentat una transformació i consolidació importants en els darrers anys en matèria de mobilitat.
L’operativa estarà sustentada per tecnologia avançada de gestió, amb una plataforma centralitzada de control les 24 hores del dia, models predictius de demanda i trànsit, senyalització intel·ligent i sistemes de gestió dinàmica de fluxos, dissenyats per optimitzar les entrades i sortides en moments d’alta afluència.
Per a Pedro Agapito, conseller delegat de Telpark, «aquest projecte reflecteix la nostra manera d’entendre la mobilitat: com un ecosistema connectat, intel·ligent i cada vegada més integrat en l’experiència de l’usuari. Acompanyar l’Atlètic de Madrid en el desenvolupament d’aquest nou espai suposa una oportunitat per demostrar com la tecnologia, la digitalització i l’electrificació poden transformar la manera com les persones es desplacen en entorns complexos».
Per la seva banda, Óscar Mayo, director general d’Ingressos i Operacions de l’Atlètic de Madrid, va destacar que «la Ciutat de l’Esport neix amb la vocació de convertir-se en un espai únic per a veïns i visitants, no només per la seva oferta esportiva i d’oci, sinó també per la manera com s’integra amb la ciutat. La mobilitat és una peça clau d’aquesta visió, i aquest acord ens permet avançar cap a un model més eficient, sostenible i centrat en l’experiència de les persones».