Telepizza llença un nou servei per fer comandes per WhatsApp

Telepizza ha anunciat aquest dijous el llançament del seu nou servei per a realitzar comandes a domicili a través de WhatsApp per donar resposta a les necessitats dels seus clients, “convertint-se en l’única del sector QSR a Espanya a oferir aquest servei”. Segons va informar, diversos estudis constaten que WhatsApp s’ha convertit en la xarxa social amb més usuaris a Espanya i la favorita per al 97% dels joves espanyols entre 14 i 24 anys.

Per això, va indicar que Telepizza, “en línia amb la seva estratègia de proximitat, i buscant tenir presència on estan els seus clients”, ha decidit afegir aquesta nova xarxa social com a nou canal de venda oferint major comoditat a l’hora de realitzar les seves comandes.

D’aquesta manera, els clients podran realitzar les seves comandes a través d’aquesta plataforma de manera “ràpida, fàcil i segura” mitjançant un missatge de text. Per a això, hauran de guardar en les seves agendes el número de telèfon fix 912 760 000. Una vegada guardat el telèfon com a contacte, els clients hauran d’obrir una conversa en aquesta xarxa social i seguir els passos que li indicarà ‘Telepi–Bot’, l’assistent virtual que, a través de determinats comandos, guiarà als clients de Telepizza en tot el procés de la comanda.

Amb aquest nou servei, que està disponible en els prop de 720 establiments que la marca té a Espanya, Telepizza va destacar que s’acosta “encara més als seus clients i arriba on altres marques no ho fan. Els clients podran gaudir d’una àmplia oferta de Telepizzas i productes de la marca realitzant la seva comanda a través de WhatsApp; així com d’ofertes exclusives disponibles solo per a les comandes realitzades a través de la xarxa social”.

“En 1987 vam ser pioners a introduir el servei de delivery al nostre país i avui, 35 anys després, tornem a liderar el canvi i la innovació en el sector amb la posada en marxa del servei de comandes a través de WhatsApp”, va indicar Jesús Cubero, Chief Màrqueting Officer de Food Delivery Brands i, añadio que la manera d’entendre el mercat de la companyia “es basa en la innovació, per això en Telepizza treballem de manera constant per a estar on estan els nostres clients, posant a la seva disposició totes les eines possibles per a ser més eficaces, accessibles i donar resposta a les necessitats d’instantaneïtat que demanen els consumidors avui dia”.

Noves plataformes

Els canals digitals estan guanyant cada vegada més importància en l’operativa i en el contacte amb els clients. De fet, durant 2021, les comandes realitzades a través dels canals digitals de la marca van créixer un 28,3% respecte a 2020 i un 100,7% respecte a 2019.

Per això, la marca va explicar que està immersa en un procés de digitalització que li ha portat al llançament de la seva nova web i aplicació mòbil que, juntament amb el seu nou servei de comandes per WhatsApp, té com a objectiu millorar l’accessibilitat i l’experiència d’usuari.

“A partir d’avui els clients podran realitzar les seves comandes a Telepizza a través de múltiples canals com en el seu propi establiment, per telèfon, a través de la seva nova web i App mòbil i, a partir d’avui, a tan sols un clic des de l’aplicació de WhatsApp”, va incidir.