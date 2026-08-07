Telefónica s’ha consolidat com la companyia amb més reputació algorítmica del sector de les telecomunicacions, en assolir una puntuació de 70 punts a l’índex RIX, 12 punts per sobre de la mitjana dels seus competidors, i situar-se a la primera posició entre els 23 operadors analitzats per RepIndex.
L’anàlisi atribueix aquest lideratge a la sòlida evolució financera de la companyia durant el primer semestre del 2026. Les sis grans intel·ligències artificials avaluades destaquen especialment la reducció del 75% de les pèrdues, la revisió a l’alça dels objectius de flux de caixa, la millora de la qualificació creditícia de Fitch fins a ‘BBB+’, les BBB+ Tech, factors que han enfortit la percepció de capacitat d’execució i de solvència corporativa.
Entre les vuit mètriques analitzades per RepIndex, Telefónica sobresurt especialment a Actualidad y Empuje, amb 85 punts davant els 58 de mitjana del sector; Gestió de Controvèrsies, amb 88 punts; Coherència Informativa, amb 78 punts; i Execució Corporativa, amb 68 punts, 23 per sobre de la mitjana dels seus competidors.
L’informe conclou que l’operadora presenta una narrativa corporativa sòlida, coherent i sustentada en resultats empresarials, situant-la com a referència reputacional del sector a l’entorn de les intel·ligències artificials. Així mateix, destaca que Telefónica ocupa la primera posició del sector amb un avantatge de 12 punts sobre la mitjana dels competidors.
L’estudi assenyala a més un grau de consens elevat entre les diferents plataformes d’intel·ligència artificial sobre les principals fites de la companyia durant la setmana analitzada. Cinc dels sis models coincideixen a destacar els resultats financers de Telefónica, mentre que quatre subratllen la política de retribució a l’accionista i les aliances estratègiques com els principals motors del posicionament reputacional. Com a àrea de millora, RepIndex recomana reforçar l’accés de les intel·ligències artificials a fonts primàries i continuar homogeneïtzant la narrativa corporativa entre plataformes per consolidar encara més una posició que ja situa Telefónica com a líder reputacional del seu sector.
RepIndex elabora setmanalment aquest índex de reputació algorísmica mitjançant l’anàlisi comparada de ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Grok i Qwen, utilitzant consultes homogènies i mètriques deterministes per avaluar la percepció corporativa de les principals companyies.