Telefónica, ACS i Cellnex encapçalen el rànquing de reputació corporativa de l’IBEX-35 elaborat per RepIndex.AI a partir de l’anàlisi elaborada per ChatGPT sobre la interpretació digital i documental generada entre l’1 de gener i el 14 de juny de 2026 (RepIndex Year to Date 2026). L’estudi situa Telefónica en primera posició amb un índex de reputació algorítmica (RIX) de 62,6 punts, seguida d’ACS amb 62,1 i Cellnex amb 61 punts.
L’informe analitza 788 observacions realitzades durant vint-i-tres setmanes i conclou que cap de les companyies del principal índex borsari espanyol assoleix encara la categoria de reputació “sòlida” en l’entorn de la intel·ligència artificial, ja que totes es mantenen per sota dels 70 punts. La distància entre la primera companyia classificada i l’última, Acciona Energía, és de només 12,5 punts, fet que reflecteix un escenari de forta competència reputacional i escassa diferenciació entre líders i endarrerits.
Segons l’anàlisi, Telefónica destaca especialment per la seva capacitat de gestionar controvèrsies i mantenir una elevada visibilitat mediàtica gràcies al protagonisme de les seves inversions en infraestructures digitals i xarxes 5G. ACS sobresurt per la solidesa de la seva execució corporativa i la seva presència internacional, mentre que Cellnex consolida la seva posició gràcies a la consistència de la seva estratègia de desapalancament i creixement europeu.
Més enllà del rànquing, l’informe identifica una conclusió especialment rellevant per als líders de l’IBEX i els equips directius de les companyies cotitzades: la principal fortalesa reputacional de l’IBEX-35 és la gestió de controvèrsies. La mètrica CEM assoleix una mitjana de 89,4 punts i deu empreses superen els 94 punts, fet que evidencia una elevada capacitat per contenir riscos reputacionals i gestionar situacions potencialment adverses.
Tanmateix, la investigació revela també una feblesa estructural compartida per pràcticament tot el mercat espanyol. La mètrica d’Autoritat de Fonts (SIM), que mesura la qualitat i credibilitat de les referències utilitzades pels models d’intel·ligència artificial per construir la seva percepció sobre una empresa, amb prou feines arriba a una mitjana de 30,2 punts i cap companyia supera els 40. Aquesta dada reflecteix una escassa presència de continguts corporatius avalats per fonts d’alta credibilitat internacional, publicacions especialitzades, organismes independents o documentació tècnica de referència.
L’evolució temporal mostra, a més, una certa erosió reputacional agregada durant l’exercici. L’índex mitjà de l’IBEX-35 va passar de nivells propers als 72 punts a començament d’any a una franja situada entre els 53 i els 56 punts al juny, amb el punt més baix registrat durant l’última setmana de març. Tot i això, el segon trimestre mostra una estabilització progressiva de les valoracions reputacionals generades per la intel·ligència artificial.
Per als experts de RepIndex.AI, el gran repte de les companyies cotitzades espanyoles ja no consisteix únicament a comunicar més, sinó a comunicar millor per als algoritmes. La utilització creixent de sistemes d’intel·ligència artificial per part d’inversors, analistes, mitjans de comunicació i grups d’interès converteix la qualitat documental, la traçabilitat de les fonts i l’autoritat informativa en factors cada vegada més determinants per a la construcció de la reputació corporativa.
Top 10 RepIndex IBEX-35 2026 (YTD)
- Telefónica – 62,6
- ACS – 62,1
- Cellnex – 61,0
- ArcelorMittal – 60,9
- Merlin Properties – 60,7
- Mapfre – 60,4
- BBVA – 60,2
- Puig – 60,0
- Unicaja – 59,9
- Inditex – 59,7