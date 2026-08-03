El president de LaLiga, Javier Tebas, ha reaccionat aquest diumenge al comunicat emès pel Reial Madrid sobre la retirada per part de la FIFA de la proposta de venda parcial dels drets comercials de les seves competicions, amb un missatge en què, després de considerar “impecable” la primera part del text del club blanc, ha aprofitat per qüestionar la seva actuació.
En una publicació a les seves xarxes socials, Tebas ha afirmat que “la FIFA no pot disposar unilateralment dels ingressos futurs del futbol sense comptar amb els clubs, que són els qui assumeixen els seus costos i riscos”.
Tanmateix, el president de LaLiga ha dirigit després un retret directe al Reial Madrid i s’ha preguntat “per què ha trigat tant” a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
En el seu missatge, Tebas ha afegit que resulta “bastant contradictori” que qui critica que altres clubs comprometin ingressos futurs “hagi pignorat ingressos del Bernabéu, hagi donat entrada a un fons durant vint anys en l’explotació de determinats negocis de l’estadi i porti prop d’un any proposant fórmules per permetre l’entrada d’inversors en la propietat del Reial Madrid”.
D’aquesta manera, el president de LaLiga ha criticat que “quan ho decideix lliurement el Reial Madrid, és modernització i estratègia financera; quan ho decideixen lliurement els altres clubs, és una hipoteca”.